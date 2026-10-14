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RTÜK uyarıyor: yayıncıları hedef alan sahte telefon dolandırıcılığına dikkat

RTÜK, adının ve yetkililerinin isimlerinin kullanıldığı telefonla bağış ve maddi taleplerin tamamının dolandırıcılık olduğunu belirterek yayıncıları uyardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

RTÜK uyarıyor: yayıncıları hedef alan sahte telefon dolandırıcılığına dikkat

RTÜK'ün açıklaması:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜKun ve üst kurul başkanının adı kullanılarak telefonla arandığını açıkladı. Kurum, bu aramalarda sıklıkla "yardım", "bağış" veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğunun tespit edildiğini bildirdi.

hangi iddialara itibar edilmemeli:

RTÜK paylaşımında, kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların yaptığı tüm bu taleplerin dolandırıcılık girişimi olduğunu vurguladı. Kurum, söz konusu aramalara asla itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna duyurdu.

yasal süreç ve takip:

RTÜK, sahte aramaları gerçekleştiren kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulduğunu ve adli süreçlerin başlatıldığını kaydetti. Kurum bu soruşturmaları titizlikle takip ettiğini belirterek yayın kuruluşlarına karşı uyarısını yineledi ve kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu açıkladı.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK) TARAFINDAN RTÜK İSMİ KULLANILARAK YAPILAN DOLANDIRICILIK...

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK) TARAFINDAN RTÜK İSMİ KULLANILARAK YAPILAN DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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