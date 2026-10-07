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rubio: hürmüz boğazı açık ve petrol akışı önceki düzeyde

Rubio, Atina'da Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının önceki düzeyde olduğunu; İran'ın nükleer programı ve yaptırımların ele alındığını söyledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Merve Çelik

rubio: hürmüz boğazı açık ve petrol akışı önceki düzeyde

Rubio'nun Atina ziyareti ve basın açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret kapsamında Yunanistan’ın başkenti Atinaya geldi. Rubio, ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğunun 6’ıncı toplantısının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile düzenlenen ortak basın toplantısında bölgesel güvenlik ve İran konusundaki değerlendirmelerini paylaştı.

hürmüz boğazı ve petrol geçişi:

Rubio, İran ile ilgili konuşmasında Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin net bir tespitte bulundu: "Hürmüz Boğazı açık ve şu anda boğazdan geçen petrol miktarı, boğaz kapanmadan önce geçen miktarla birebir aynı". Bakan, bunun yanı sıra İran’ın boğazdaki "tam kontrolünü kaybettiğini" söyledi ve bölgedeki deniz yollarının güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

Rubio’nun ifadesi, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiği için kritik rolünü yeniden hatırlatırken, petrol akışının şu anki seviyesinin korunmasının bölgesel enerji arz istikrarı açısından belirleyici olduğunu işaret ediyor.

iran'ın nükleer programı, yaptırımlar ve iş birliği:

Rubio, İran’ın nükleer programıyla ilgili olarak Washington’un geçmişte ortaya çıkan "birden fazla fırsatı" değerlendiremediğini belirtti. ABD’nin İran’ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlama konusundaki kararlılığını tekrarlayan Rubio, "İran nükleer silaha sahip olamaz; bu kadar basit, net ve nokta" ifadesini kullandı ve olası herhangi bir anlaşmanın bu garantiye dayanması gerektiğini vurguladı.

Bakan ayrıca uygulanan yaptırımların İran ekonomisini zor duruma soktuğunu, bunun "dünyada pek az ülkenin gördüğü bir noktaya gelmek üzere" olduğuna dair değerlendirmesini aktardı. Rubio, gerektiğinde Yunanistan ile Hürmüz Boğazı’nda iş birliği yapacaklarını ve ABD’nin güçlü askeri imkanları sayesinde Orta Doğu’da güvenliği sağlama kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Toplantıda ayrıca iki ülkenin müttefiklik bağları ve güvenlik iş birliği ön plana çıktı; Rubio, Yunanistan ile yeni bir terörle mücadele bilgi paylaşımı mekanizması başlattıklarını, Yunanistan’ın kitlesel göç ve suç örgütleriyle mücadelede önemli bir ortak olduğunu ve enerji arz güvenliği için çeşitli koridorların kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, &quot;Hürmüz Boğazı açık ve şu anda boğazdan geçen petrol miktarı...

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hürmüz Boğazı açık ve şu anda boğazdan geçen petrol miktarı, boğaz kapanmadan önce geçen miktarla birebir aynı" dedi.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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