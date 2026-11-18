Rubio Manila'da CNN haberi ve teknik aksaklıkları değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen basın toplantısında, CNN'in istihbarat değerlendirmelerine dayandırdığı İran kaynaklı "kirli bomba" iddiasına yanıt verdi. Rubio, Washington için yakın dönemde bir saldırı tehdidi gördüğünü düşünmediğini belirtti ve hükümetin erken uyarı sistemlerine duyduğu güveni vurguladı.

kesintiler arasında bağlantı olmadığı vurgusu:

Rubio, Microsoft, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve bankacılık sistemlerinde üst üste yaşanan kesintilerle ilgili olarak, "Bu olayların herhangi birinin birbiriyle bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıtımız, hiçbir göstergemiz, hiçbir delilimiz ve hiçbir nedenimiz yok" ifadelerini kullandı. Rubio, bu tür aksaklıkların çoğunlukla teknik nedenlere dayandığını ve farklı sorumluluk alanlarındaki kurumların ayrıntılarıyla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda, Rubio ayrıca şu vurguyu yaptı: "Bu olayların herhangi birinin kötü niyetli kişilerle... veya başka bir devletle ilgisi olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok". İlgili şirketlerin ve FAA ile Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin konuyla ilgili daha detaylı açıklamalar yapacağını belirtti.

istihbarat değerlendirmesi ve güvenlik yaklaşımı:

CNN'in paylaştığı haberin ardından gelen soru üzerine Rubio, istihbarat ve güvenlik sistemlerine olan güvenini yineledi. Rubio, "Yakın bir tehdit olduğunu düşünmüyorum" diyerek ABD hükümetinin ülke güvenliğine yönelik potansiyel tehditleri sürekli izlediğini ve gerekli önlemleri aldığını ifade etti.

Rubio, vatandaşların ve ekonominin güvenliğinin öncelikli olduğunu, bu tür iddialara karşı düzgün, kanıta dayalı değerlendirmeler yapılmasının önemini belirtti. Ayrıca, soruşturma ve incelemelerin şeffaf şekilde yürütüleceğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

Manila'daki açıklamalarında Rubio, hem teknik aksaklıkların nedenlerinin ayrıştırılmasının hem de olası güvenlik tehditlerinin objektif olarak değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Yetkililerin mevcut veriler ışığında hareket ettiğini ve kamuoyuna yanlış veya abartılı bilgi verilmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Washington'da "kirli bomba" içeren bir saldırı planladığı yönündeki habere ilişkin, "Washington'a yönelik yakın bir tehdit olduğunu düşünmüyorum" dedi.