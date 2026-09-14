Ruhsatsız ocakta ölüm: beş kişi adliyeye sevk edildi

Ruhsatsız ocakta ölüm

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletildiği belirtilen bir maden ocağında meydana gelen kazada, 41 yaşındaki Mustafa Boşnak yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olay, Kilimli ilçesi Damarlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, söz konusu ocakta çalışan Boşnak'ın düşmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Boşnak kurtarılamadı. Ölümün ardından yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere aileye teslim edildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Y. ve B.Y. ile B.K., Y.K. ve B.K. güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. İddialara göre, şüphelilerden ikisi ocak sahibi konumunda bulunuyor.

Cenaze töreni:

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Boşnak için Çaycuma ilçesi Yazıköy köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, bir çocuk babası olan Mustafa Boşnak son yolculuğuna uğurlandı.

ZONGULDAK’TA RUHSATSIZ İŞLETİLEN MADEN OCAĞINDA YÜKSEKTEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN 41 YAŞINDAKİ MUSTAFA BOŞNAK’IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.