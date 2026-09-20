rumeli iskelesi akşamları: oltasını kapan geldi

Akşamüstü ritüeli: iskele dolup taşıyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Rumeli İskelesi, akşam serinliğinde amatör balıkçıların buluşma mekânına dönüşüyor. Hafta içi ve özellikle hafta sonları, vatandaşlar oltalarını denize atıyor; kimi tutan balığı evine götürüyor, kimi arkadaşlarıyla paylaşıyor, kimi ise saatlerce deniz kenarında oturarak günü geride bırakıyor.

Günlük yaşamdan kaçış ve sosyal atmosfer:

İskeleye gelenlerin büyük çoğunluğunu erkek balıkçılar oluşturuyor; ancak zaman zaman kadınlar da oltasını alıp aralarına katılıyor. Oltasını denize bırakanlar sadece balık peşinde koşmuyor; sohbet, yardım ve paylaşım bu akşamların önemli parçaları. Kemal Topçu, yaklaşık bir saattir oltasıyla burada olduğunu, balık tutmanın stres atmanın bir yolu olduğunu söylüyor: "Nasipte ne varsa onu alacağız. Stres atıyoruz, bizim için güzel oluyor".

Deniz verimliliği tartışması ve çözüm önerileri:

Uzun yıllardır balık tutanların ortak şikâyeti ise bölgede balık sirkülasyonunun azalması. Emekli hemşire Nalan Nalbantlar, balık tutmaya hobi olarak başladığını ve yaklaşık 10 yıldır bu uğraşıyı sürdürdüğünü belirterek Tekirdağ kıyılarında önceki yıllara göre azalma olduğunu vurguluyor. Nalbantlar, bunun temel nedenini balıkların beslenme ve yumurtlama alanlarının daralmasına bağlıyor: "Bunun da nedeni balıkların beslenme alanı yok. Beslenme alanı olmadığı için ne gelip yumurtlayabiliyor ne beslenebiliyor."

Nalbantlar, kıyıya yakın bölgelere ağ atılmasının balıkların sahile yaklaşmasını engellediğini savunuyor ve yapay yuvaların kurulmasını öneriyor. Önerisinde, "gemi iskeleti, vagon, araç iskeleti, beton bariyerler" gibi yapıların su altına yerleştirilmesinin balıkların barınma ve ürme alanı oluşturacağını ifade ediyor.

Yerel deneyimler ve dayanışma:

İskeledeki atmosfer, yalnızca avcılığın ötesinde bir sosyal ağ sağlıyor. Genellikle emeklilerden oluşan grubun akşamları bir araya gelmesi, deneyim paylaşımı ve yardımlaşma kültürünü besliyor. Nalbantlar, tuttuklarını arkadaşlarına verdiğini, burada yardımlaşmanın güzel olduğunu aktarıyor. Bu dayanışma, hem yeni başlayanlara rehberlik ediyor hem de iskeledeki ilişkileri güçlendiriyor.

Akşam hava karardıkça oltalar tekrar tekrar denize bırakılıyor; her seferinde hem belirsizlik hem de küçük bir umut taşıyor. Rumeli İskelesi’nde oluşan bu görüntü, Tekirdağ sahil yaşamının sakin ama canlı yönünü gözler önüne seriyor.

İskelenin akşam mesaisi: Oltasını kapan geldi