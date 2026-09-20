Dolar 48,7748 +0,03%
Euro 56,0427 +0,07%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.905,48 -0,48%
EUR/USD 1,1485 -0,05%
Brent Petrol 98,07 -1,23%
--°

rumeli iskelesi akşamları: oltasını kapan geldi

Rumeli İskelesi, Tekirdağ Süleymanpaşa'da akşam serinliğinde amatör balıkçıların buluşma noktası oldu; oltalar, sohbet ve paylaşım sakinlik sunuyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

rumeli iskelesi akşamları: oltasını kapan geldi

Akşamüstü ritüeli: iskele dolup taşıyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Rumeli İskelesi, akşam serinliğinde amatör balıkçıların buluşma mekânına dönüşüyor. Hafta içi ve özellikle hafta sonları, vatandaşlar oltalarını denize atıyor; kimi tutan balığı evine götürüyor, kimi arkadaşlarıyla paylaşıyor, kimi ise saatlerce deniz kenarında oturarak günü geride bırakıyor.

Günlük yaşamdan kaçış ve sosyal atmosfer:

İskeleye gelenlerin büyük çoğunluğunu erkek balıkçılar oluşturuyor; ancak zaman zaman kadınlar da oltasını alıp aralarına katılıyor. Oltasını denize bırakanlar sadece balık peşinde koşmuyor; sohbet, yardım ve paylaşım bu akşamların önemli parçaları. Kemal Topçu, yaklaşık bir saattir oltasıyla burada olduğunu, balık tutmanın stres atmanın bir yolu olduğunu söylüyor: "Nasipte ne varsa onu alacağız. Stres atıyoruz, bizim için güzel oluyor".

Deniz verimliliği tartışması ve çözüm önerileri:

Uzun yıllardır balık tutanların ortak şikâyeti ise bölgede balık sirkülasyonunun azalması. Emekli hemşire Nalan Nalbantlar, balık tutmaya hobi olarak başladığını ve yaklaşık 10 yıldır bu uğraşıyı sürdürdüğünü belirterek Tekirdağ kıyılarında önceki yıllara göre azalma olduğunu vurguluyor. Nalbantlar, bunun temel nedenini balıkların beslenme ve yumurtlama alanlarının daralmasına bağlıyor: "Bunun da nedeni balıkların beslenme alanı yok. Beslenme alanı olmadığı için ne gelip yumurtlayabiliyor ne beslenebiliyor."

Nalbantlar, kıyıya yakın bölgelere ağ atılmasının balıkların sahile yaklaşmasını engellediğini savunuyor ve yapay yuvaların kurulmasını öneriyor. Önerisinde, "gemi iskeleti, vagon, araç iskeleti, beton bariyerler" gibi yapıların su altına yerleştirilmesinin balıkların barınma ve ürme alanı oluşturacağını ifade ediyor.

Yerel deneyimler ve dayanışma:

İskeledeki atmosfer, yalnızca avcılığın ötesinde bir sosyal ağ sağlıyor. Genellikle emeklilerden oluşan grubun akşamları bir araya gelmesi, deneyim paylaşımı ve yardımlaşma kültürünü besliyor. Nalbantlar, tuttuklarını arkadaşlarına verdiğini, burada yardımlaşmanın güzel olduğunu aktarıyor. Bu dayanışma, hem yeni başlayanlara rehberlik ediyor hem de iskeledeki ilişkileri güçlendiriyor.

Akşam hava karardıkça oltalar tekrar tekrar denize bırakılıyor; her seferinde hem belirsizlik hem de küçük bir umut taşıyor. Rumeli İskelesi’nde oluşan bu görüntü, Tekirdağ sahil yaşamının sakin ama canlı yönünü gözler önüne seriyor.

İskelenin akşam mesaisi: Oltasını kapan geldi

İskelenin akşam mesaisi: Oltasını kapan geldi

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağcılar'da kira anlaşmazlığıyla başlayan saldırıda zanlı yakalandı
images

Gazze’de yıkıntıya ressam dokunuşu: Macklemore portresiyle teşekkür
images

Kartal’da gaziler ve şehit yakınları 19 Eylül etkinliklerinde buluştu
images

Van Gölü sahillerinde dip çamuru temizliği hız kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı