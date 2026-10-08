Rumeysa'nın adı hemodiyaliz merkezinde yaşayacak

açılış töreni ve amaç

Bolu’da 21 Ocak 2025’te yaşanan Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle derin acı yaşayan Gültekin ailesi, kaybettikleri yakınlarının isimlerini yaşatmaya devam ediyor. Avukat Yüksel Gültekin tarafından kızı Eczacı Rumeysa Gültekin anısına yaptırılan Eczacı Rumeysa Gültekin Hemodiyaliz Merkezi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile yetkililerin katılımıyla törenle açıldı.

merkezin yeri ve katılımcılar:

Merkez, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinin arka kısmında konumlandırıldı. Açılışa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammet Emin Demirkol, Gültekin ailesi ve sağlık çalışanları katıldı. Tören, hem hizmete alınan sağlık yatırımını hem de faciada hayatını kaybedenlerin anısını yaşatma amacı taşıdı.

gültekin'in duyguları ve vefat eden yakınlarının anılması:

Törende söz alan Yüksel Gültekin, yangında kaybettikleri oğulları Bilal ve Enes, kızı Rumeysa, gelini Zehra Sena ve 4 torununu anarak duygusal konuşma yaptı. Gültekin, mezarlarına "Sekizler Makamı" adını verdiklerini belirterek, "İnşallah bu eserler çoğalacak, evlatlarımızın dua kapıları hiç kapanmayacak" dedi.

bakanın mesajı: ihmallerin bedeli

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu konuşmasında insan kaynaklı facialara dikkat çekti. İstanbul’da yaşanan bir olaydan da söz eden Memişoğlu, "Bunlar doğal afetler değil, doğal kazalar değil. Bunları insan yapıyor" ifadelerini kullandı ve yapı güvenliği ile sorumlulukların önemine vurgu yaptı.

sorumluluk, kul hakkı ve bilinç:

Bakan Memişoğlu, fiziki yapıların doğru yapılmaması halinde ortaya çıkan kayıpların "kul hakkı" boyutuna işaret ederek, "Bir hesap verileceğini insanımızın bilmesi gerekir" dedi. Toplumda iyilik bilincinin güçlendirilmesi ve kötü uygulamalara karşı denetim mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

Ayrıca Memişoğlu, toplum sağlığına yönelik çağrılarda bulunarak sigara ve sağlıksız beslenme gibi risk faktörlerine karşı uyardı: "Bizden sağlıklı kalmayı talep edin. Bizden nasıl sağlıklı olacağınızı talep edin." Bakan, her üç kişiden birinin sigara kullandığını belirterek koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

sağlık yatırımları ve merkezin işlevi:

Konuşmada Bolu’ya planlanan yatırımlar da paylaşıldı. Memişoğlu, İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi için 300 yataklı yeni bir bina ve devlet hastanesine 200 yataklı ek bina çalışmalarının sürdüğünü, fizik tedavi ile kadın doğum-çocuk ek birimlerinin inşaatının tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Yeni hemodiyaliz merkezi, böbrek yetmezliği hastalarına hizmet verecek şekilde düzenlendi ve aynı zamanda Grand Kartal Otel faciasında yaşamını yitirenlerin hatırasını yaşatacak bir eser niteliği taşıyor. Tören, hem kayıpların anılması hem de bölge sağlık altyapısına yapılan katkının sembolik başlangıcı olarak değerlendirildi.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, AÇILIŞTA KONUŞMA YAPTI.