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Rumkale'de Fırat kıyısında dragon botlarda ekipler kupalara ulaştı

7. Rumkale'deki Dragon Bot Yarışması'na 37 takım, 740 sporcu katıldı; Samsun Büyükşehir kadın ve erkeklerde, LCM Rota mix'te birinci oldu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Rumkale'de Fırat kıyısında dragon botlarda ekipler kupalara ulaştı

Rumkale'de dragon bot yarışları tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Dragon Bot Yarışması, Rumkale'nin eşsiz manzarasında tamamlandı. Organizasyona 37 takımdan 740 sporcu katıldı; Gaziantep'i 10 takım temsil etti.

Kategoriler ve dereceye giren takımlar:

Kadınlar kategorisinde birinciliği Samsun Büyükşehir Belediyesi elde etti. İkinciliği Esenler Belediyesi Spor Kulübü, üçüncülüğü ise EKOBİD Dragon Takımı aldı.

Erkeklerde de podyumun en üst basamağında Samsun Büyükşehir Belediyesi yer aldı; ikinci Haliç Su Sporları, üçüncü ise Esenler Belediyesi Spor Kulübü oldu.

Mix kategorisinde, yani kadın ve erkek sporcuların birlikte yarıştığı kategoride şampiyonluğu LCM Rota Denizcilik İstanbul kazandı. Haliç Su Sporları ikinci, Samsun Büyükşehir Belediyesi üçüncü sırada yer aldı.

Ödül töreni ve festivalin sonu:

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupalar, sporculara ise madalyalar takdim edildi. Etkinlik, farklı şehirlerden gelen yüzlerce sporcuyu Fırat kıyısında buluşturarak mücadele ve dostluk atmosferinde sona erdi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 7. ULUSLARARASI RUMKALE SU SPORLARI...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 7. ULUSLARARASI RUMKALE SU SPORLARI FESTİVALİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE DRAGON BOT YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİREN TAKIMLARA KUPALARI, SPORCULARA İSE MADALYALARI VERİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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