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Rusya'nın Kiev vuruşu: garaj yangını iki can aldı

Kiev'e düzenlenen hava saldırısında garajda yangın çıktı, iki kişi yaşamını yitirdi; saldırılar Dnipro, Zaporijya ve Kremenchuk'ta da hasara yol açtı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Rusya'nın Kiev vuruşu: garaj yangını iki can aldı

Hava saldırısının bilançosu

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırının bir garajda yangına yol açtığını ve yapılan aramada iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Olayda çok sayıda bina ve depo hasar gördü.

Bölgesel zararlar:

Yetkililer ayrıca Ukrayna'nın güneydoğusundaki Dnipro kentinde ayrı hava saldırılarında bir sanayi tesisinin hasar gördüğünü; Zaporijya'da ulaşım altyapısının zarar gördüğünü ve Kremenchuk'ta apartmanların etkilendiğini aktardı. Yerel yetkililer hasarın değerlendirilmesine devam ediyor.

Kiev ve diğer hedefler:

Rusya Savunma Bakanlığı, hedeflerin arasında Kiev'de Fire Point şirketine ait seyir füzeleri ile orta ve uzun menzilli İHA üretim ve depolama tesislerinin bulunduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca saldırıların Çernigiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava ve Harkiv bölgelerindeki hedefleri kapsadığını ve Odessa bölgesindeki liman ile gemi onarım altyapısının da hedef alındığını duyurdu.

Zelenskiy'nin uyarısı ve savunma ihtiyacı:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, güncellenmiş istihbarat bilgilerine göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirtti. Zelenskiy, ülkenin savunmasının büyük ölçüde müttefiklerin sağlayacağı silahlara bağlı olduğunu vurgulayarak siyasi iradenin önemine işaret etti ve hem güvenlik güçlerinin hem de hava kuvvetlerinin mevcut imkanlar dahilinde karşılık vermeye hazır olduğunu ifade etti.

RUSYA&#039;NIN UKRAYNA&#039;NIN BAŞKENTİ KİEV&#039;E DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA 2 KİŞİ HAYATINI...

RUSYA'NIN UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'E DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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