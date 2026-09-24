Rutte: Putin paniğe kapılmanın eşiğinde, NATO hazır ve kararlı

Rutte'nin New York çıkışı ve 11 Eylül anması:

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, New York'taki 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nde düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, ittifakın kolektif savunma prensibi olan 5. Madde'nin tarihsel önemine dikkat çekti. Rutte, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında bu maddesinin ABD için devreye sokulduğunu, müttefiklerin terör sonrası dayanışmasının örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Putin'in durumu ve savaşın insan maliyeti:

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zor durumda olduğunu belirterek "Putin zor durumda. Çok büyük insan kaybı yaşıyor. Ukrayna’daki savaşı kazanamıyor" ifadelerini kullandı. Rutte ayrıca Putin'i tanıdığını belirterek, "Bence biraz paniğe kapılmanın eşiğinde" değerlendirmesinde bulundu.

Genel Sekreter, Rusya'nın Ukrayna'da aylık personel kayıplarına ilişkin olarak her ay 40 binden fazla ifadesini paylaştı ve daha kesin bir rakam vermek gerekirse 43 bin ölü ya da ağır yaralı olduğunu söyledi. Rutte bu sayıları, NATO müttefiklerinin sağladığı hava savunma sistemleri ve diğer askeri yardımların Ukrayna'nın savunmasına katkısına bağladı.

NATO hazırlıkları, hibrit ve siber saldırılara yanıt:

Rutte, ittifakın Rusya kaynaklı siber ve hibrit saldırılara karşı hazır olduğunu belirtti: "Elimizde karşılık verilmesine ilişkin tüm seçenekler mevcut. Bunların tamamı kamuya açık değil." Karşılıkların her zaman simetrik olmadığını, zaman ve yöntem açısından esneklik bulunduğunu söyledi ve Rusların bu karşılıkların farkında olduğunu ekledi.

Gölge filo örneğini vererek Rus petrol ihracatını sürdürmeye çalışan bazı tankerlerin müttefiklerin adımları sayesinde yavaşlatıldığını aktardı. Ayrıca Finlandiya ile Estonya arasındaki denizaltı bağlantı kablosunun zarar görmesi sonrası Baltık Nöbeti'nin başlatılması gibi adımların Ruslara maliyet getirdiğini belirtti.

Rutte, ABD ile ilişkilerin "son derece güçlü" olduğunu söyleyerek, Donald Trump döneminde bile ittifakın dengelenmesi yönünde adımların atıldığını ve savunma harcamalarının artmasının (gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılma kararına atıf) Avrupa, Kanada ve ABD arasındaki yük paylaşımına katkı sağladığını ifade etti.

Ukrayna'ya destek, güvenlik garantileri ve çıkarılan dersler:

Rutte, Ukrayna'nın savaş alanında eskisinden daha iyi bir durumda olduğunu vurguladı: "Ukraynalılar, cephe hattını tutmada ve Rusya içinde derinlerdeki kritik altyapıyı vurma konusunda çok daha iyi durumdalar." Kramatorsk, Slovyansk ve Donetsk gibi tahkim edilmiş şehirlerin Ukrayna'nın elinde kalmasının önemine dikkat çekti ve bu bölgelerin Ruslarca ele geçirilmesinin artık çok daha zor olduğunu söyledi.

Hibrit saldırılara verilecek en iyi cevabın Ukrayna'ya daha fazla destek olduğunu belirten Rutte, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin PURL (Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçları Listesi) sistemine gönderme yaparak, ABD'nin kritik askeri desteği sağladığını, finansmanın ise Kanada ve Avrupa tarafından karşılandığını aktardı.

Ayrıca Ukrayna'dan elde edilen derslere değinerek, dron üretim kapasitesine sahip olmanın, stoklamaktan daha avantajlı olduğunu söyledi. Rutte, dron teknolojisinin ve karşı tedbirlerin hızla değiştiğini; jet motorlu dronların son 2-3 ay içinde öne çıkan bir gelişme olduğunu örnek verdi.

Güvenlik garantilerine ilişkin olarak Rutte, ABD dahil müttefiklerin gerekli garantileri sağlamaya hazır olduğunu ve Ocak ayında Paris'te Emmanuel Macron liderliğinde anlaşma sağlandığını belirtti: bu paket hazır olduğunda uygulanabilecektir.

Rutte'nin mesajı açıktı: durumun farkındayız, hazırız, sarsılmaz bir kararlılık mevcut. Rusya'nın Ukrayna'yı ele geçirememesinin kritik olduğunu, bu savaşın onurlu bir barışla sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı ve ittifaka sakin olmaları çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zor durumda. Çok büyük insan kaybı yaşıyor. Ukrayna’daki savaşı kazanamıyor. Putin’le çok görüşmemiz oldu ve onu biraz tanıyorum. Bence biraz paniğe kapılmanın eşiğinde" dedi.