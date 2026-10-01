Rutte'den uyarı: Kremlin'in nifak girişimlerine karşı ittifak dayanışması

Rutte, Merz ve Jetten ortak mesaj verdi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile birlikte Münster'deki 1. Alman-Hollanda Kolordusu (1GNC) ziyaretinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında Rusya'nın artan faaliyetlerine dikkat çekti. Rutte, ittifakın sınamalarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak Avrupa güvenliğinin korunması ve Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Rutte'nin değerlendirmesi:

Rutte, Rusya'nın hava sahası ihlalleri, kundaklama, sabotaj ve Almanya'nın Leipzig Havalimanı'na yönelik ağustos ayındaki hibrit saldırı gibi eylemlerinin Avrupa'yı test ettiğini belirtti. Rutte'nin açıklamasında, "Kremlin, aramıza nifak sokmaya ve Ukrayna’ya yardım etmemizi engellemeye çalışıyor" ifadesi öne çıktı. NATO'ya karşı doğrudan askeri bir saldırı gözlenmediğini ancak müttefiklere yönelik kademeli faaliyetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Hazırlık, dayanışma ve ekonomik işbirliği:

Rutte, müttefik hükümetlerin ve ekonomilerin birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı. "Sakin kalın, yolunuza devam edin ve Ukrayna'ya desteğinizi sürdürün" diyerek, ittifakın savunma yatırımlarına devam etmesi gerektiğini belirtti. Rutte, "İttifak bölgesinin her santimetresini savunmak, güçlü kalmak, hazır olmak ve her türlü tehdide karşı koymak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz" sözleriyle caydırıcılık ve savunma kapasitesine yatırım çağrısını yineledi.

Ukrayna desteği: bir tepki ve taahhüt:

Rutte, Ukrayna'ya destek vermenin Moskova'nın kışkırtıcı faaliyetlerine verilen bir yanıt olduğunu belirtti: "Ukrayna’nın kendini savunabilmesi için daha fazla destek. Umarım Putin bu mesajı anlar." Ayrıca savaşın bedelinin sadece Ukraynalılar tarafından ödenmediğini, Rusya'nın da bu tercihi nedeniyle ağır bir fatura ödediğini vurguladı ve Putin'in genç Rusları savaşta kaybettiğini ifade etti.

Ödül ve takdir:

Rutte, bu akşam NATO adına kendisine takdim edilecek Vestfalya Barış Ödülü'nü almakla onur duyduğunu söyleyerek, ödülün NATO bayrağı altında görev yapan tüm personele ait olduğunu kaydetti: "Bu insanlar olmasaydı NATO da olmazdı; bu insanlar sayesinde yenilmeziz."

Alman ve Hollanda liderlerinin görüşleri:

Friedrich Merz, Rusya'nın eylemlerinin Avrupa kıtasının barış düzenini tehdit ettiğini belirtti ve Moskova'nın hukuk ve düzeni hiçe sayarak Ukrayna'da yaklaşık beş yıldır süregelen kanlı savaşı sürdürdüğünü söyledi. Merz, diplomatik çözüm çabalarının sürdüğünü ancak Rus hibrit saldırılarına boyun eğilmeyeceğini, Rusya'yı inandırıcı şekilde caydırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Rob Jetten ise askeri caydırıcılıkta işbirliğinin önemine dikkat çekti: "Rusya, NATO İttifakı için daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Artan bu baskı altında Avrupa, neler yapabileceğini göstermelidir." Jetten, güvenliği savunmak için kararlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ortak mesaj, NATO içinde dayanışma ve savunmaya yatırım yapma çağrısını ön plana çıkarırken, liderler hem siyasi hem ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin ve Ukrayna'ya desteğin kesintisiz sürdürülmesinin gerekliliğini tekrarladı. Basın toplantısı, Moskova'nın faaliyetlerine karşı birleşik bir duruş ve ittifak içi koordinasyonun altını çizdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın İttifak üyelerine yönelik artan faaliyetlerine dikkat çekerek, "Kremlin, aramıza nifak sokmaya ve Ukrayna'ya yardım etmemizi engellemeye çalışıyor" dedi.