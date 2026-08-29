Rüzgar müdahaleyi zorluyor: Seydikemer ile Kaş arasındaki orman yangını 8. saatte

Seydikemer'de başlayan yangın Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında ziraat alanında başlayan yangın, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle hızla genişleyerek Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerledi. Ekiplerin alevlere müdahalesi aralıksız sürüyor ve çalışmalar bugün 8. saate ulaştı.

Müdahale yöntemleri ve saha çalışmaları

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Bölgede görevli ekipler alevleri söndürmek için koordine çalışırken, ulaşım ve sınırlandırma amacıyla iş makineleriyle yol açma çalışmaları yürütülüyor. Müdahale ekipleri sahada zaman zaman rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle güçlük yaşıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra vatandaşlar ve gönüllüler de destek veriyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgede yoğun çaba sarf edildiğini bildiriyor.

Operasyonun önceliği: kontrol ve güvenlik

Ekiplerin önceliği, yangının daha geniş alanlara yayılmasını engellemek ve yerleşim yerleri ile tahliye gerektiren noktalar açısından güvenliği sağlamak. Müdahale çalışmaları rüzgarın seyrine göre şekilleniyor; zaman zaman alevlerin yön değiştirmesi, ekiplerin planlarını yeniden düzenlemesini gerektiriyor. Yetkililer, söndürme çalışmalarının sürdüğünü ve bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtiyor.

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE BAŞLAYIP, ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİNE KADAR İLERLEYEN ORMAN YANGINDA ATEŞ SAVAŞÇILARININ ALEVLERLE MÜDAHALESİ SÜRERKEN, ÇALIŞMALARDA 8. SAATE GELİNDİ.