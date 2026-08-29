Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Rüzgar müdahaleyi zorluyor: Seydikemer ile Kaş arasındaki orman yangını 8. saatte

Muğla Seydikemer'den Antalya Kaş'a kadar ilerleyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor; rüzgar söndürme çalışmalarını zorluyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Rüzgar müdahaleyi zorluyor: Seydikemer ile Kaş arasındaki orman yangını 8. saatte

Seydikemer'de başlayan yangın Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında ziraat alanında başlayan yangın, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle hızla genişleyerek Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerledi. Ekiplerin alevlere müdahalesi aralıksız sürüyor ve çalışmalar bugün 8. saate ulaştı.

Müdahale yöntemleri ve saha çalışmaları

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Bölgede görevli ekipler alevleri söndürmek için koordine çalışırken, ulaşım ve sınırlandırma amacıyla iş makineleriyle yol açma çalışmaları yürütülüyor. Müdahale ekipleri sahada zaman zaman rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle güçlük yaşıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra vatandaşlar ve gönüllüler de destek veriyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgede yoğun çaba sarf edildiğini bildiriyor.

Operasyonun önceliği: kontrol ve güvenlik

Ekiplerin önceliği, yangının daha geniş alanlara yayılmasını engellemek ve yerleşim yerleri ile tahliye gerektiren noktalar açısından güvenliği sağlamak. Müdahale çalışmaları rüzgarın seyrine göre şekilleniyor; zaman zaman alevlerin yön değiştirmesi, ekiplerin planlarını yeniden düzenlemesini gerektiriyor. Yetkililer, söndürme çalışmalarının sürdüğünü ve bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtiyor.

MUĞLA&#039;NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE BAŞLAYIP, ANTALYA&#039;NIN KAŞ İLÇESİNE KADAR İLERLEYEN ORMAN YANGINDA...

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE BAŞLAYIP, ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİNE KADAR İLERLEYEN ORMAN YANGINDA ATEŞ SAVAŞÇILARININ ALEVLERLE MÜDAHALESİ SÜRERKEN, ÇALIŞMALARDA 8. SAATE GELİNDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üşüyorum diyerek kaydırağı ateşe verdiler, kaçış anı kamerada
images

Silopi'de kırsal yangın ekiplerin müdahalesiyle bastırıldı
images

Yağışın etkisiyle Devrek'te iki ayrı kaza: iki yaralı
images

Kaş'ta alevlerin arasından kurtarılan koyunlar ve kaplumbağanın hikayesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üşüyorum diyerek kaydırağı ateşe verdiler, kaçış anı kamerada

Çaykara'da sel yükseldi: Karester Yaylası ve Uzungöl yolları ulaşıma kapandı

Yağışın etkisiyle Devrek'te iki ayrı kaza: iki yaralı

Silopi'de kırsal yangın ekiplerin müdahalesiyle bastırıldı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti