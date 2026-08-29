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Rüzgârın taşıdığı alevler Kaş'ın Palamut ve Patara mahallelerini tehdit etti

Muğla Seydikemer'den Kaş'a sıçrayan yangında ekipler, mahallelerin çevrilme sürecini büyük oranda tamamladı; mücadele havadan ve karadan sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 19:21

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 19:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Rüzgârın taşıdığı alevler Kaş'ın Palamut ve Patara mahallelerini tehdit etti

Antalya'da yangınla mücadele

Muğla Seydikemer'de başlayan orman yangını, sabah saatlerinde etkili rüzgâr ve spot atmalar sonucu Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Bölgeye intikal eden ekipler, önceliği meskun mahallelerin korunmasına vererek çalışmalarını yoğunlaştırdı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak sürecin son durumu hakkında bilgi verdi.

hava ve rüzgarın rolü:

Vali Şahin, yangının sabah 10.40 civarında Muğla istikametinden Eşen Çayı'nın doğu tarafına, Kaş'a bağlı Palamut, Patara ve Çavdır mahallelerine sıçradığını belirtti. Sabah saatlerinde kuzeyli, yer yer fırtına seviyesinde esen rüzgârın yangının yayılmasını hızlandırdığını ve müdahaleyi zorlaştırdığını ifade etti.

Havadan ve karadan yürütülen müdahalede Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ile 80 teknik personel ve yangın işçisinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlar görev alıyor.

mahallelerin korunması ve tahliyeler:

Vali Şahin, personelin birinci önceliğinin mahallelerin etrafının çevrilmesi olduğunu ve bu sürecin büyük oranda tamamlandığını söyledi. Ancak yangının henüz kontrol altına alınmaktan uzak olduğunu, çatışmaların sürdüğünü vurguladı. Vatandaşların evlerini ve seralarını terk etmek istememelerinin tahliye sürecini zorlaştırdığı bildirildi; bazı seraların tutuşması ve ortaya çıkan zehirli gazların ekipler için ek zorluk oluşturduğu kaydedildi.

Şahin, bölgedeki meteorolojik koşuların alarm verdiğini belirterek 30 derecenin üzerindeki sıcaklık, nemin yüzde 30'un altına düşmesi ve rüzgârın 30 km/s üzeri olması durumunun risk oluşturduğunu hatırlattı. Bu sabah rüzgâr süratinin 40-50 hatta 60 km/s seviyelerine ulaştığını aktardı.

Vali ayrıca Orman Genel Müdürü ve Orman Bölge Müdürü ile havadan sürecin takip edildiğini, ilgili bakanlarla sürekli irtibat halinde olduklarını belirtti. Antalya Valiliği koordinasyonunda Orman, Tarım teşkilatları ve sulama kooperatiflerini içeren bir alarm mekanizmasının çalıştığını söyledi.

Şu ana dek can kaybı bildirilmediğini, yaralanma ihbarı olmadığını vurgulayan Şahin, duman nedeniyle hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve çok miktarda sera ile bazı evlerin yandığının tespit edildiğini bildirdi. Vatandaşlara bu dönemde piknik, tarımsal uygulama veya inşaat gibi kıvılcım çıkarabilecek faaliyetlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

Yangınla mücadele havadan ve karadan sürüyor; yetkililer hızlı hareket etmeye devam ediyor ve bölge halkı uyarılara göre davranmaya davet ediliyor.

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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