Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

yangının gelişimi ve yapılan müdahale:

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında dün saat 10.30 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana ve Saklıkent Kanyonu yönünden ilerleyerek Antalya’nın Kaş ilçesi sınırlarına ulaştı. Bölgeye havadan ve karadan yoğun müdahale yapıldı.

Yangına gün içinde 4 uçak, 16 helikopter, 153 arazöz, 6 iş makinesi ve 938 personel ile müdahale edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, STK’lara bağlı arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Orman Genel Müdürlüğü, yangının ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındığını, çalışmalara yangını tamamen söndürmek için devam edildiğini bildirdi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise bölgedeki incelemeleri sırasında can kaybı ve yaralanma ihbarı bulunmadığını, ancak çok sayıda sera ile bazı evlerin yandığını aktardı.

mağduriyet ve tanıklıklar:

Yangının ardından zarar gören ev, ahır, sera ve bahçelerde hasarın boyutu netleşmeye başladı. Yangında buğdayı, arpası, yemleri ve iki ahırı yanan, bir ineği telef olan Ramazan Güzel olay anını "Alevler saniyeler içinde geldi, bizi burada ortaya aldı geçti" sözleriyle anlattı. Güzel, "Buğdaylarımız, arpalarımız, yemlerimiz, iki tane ahırımız yandı, bir tane ineğimiz telef oldu. Şükür canımız sağ. Evlerimizi kurtardık" dedi.

Evinin tamamını kaybeden Ramazan Sarı ise yangının köye çok kısa sürede ulaştığını belirtti: "Yapacak bir şey yok, Allah’tan geldi. Muğla sınırından atladı, komple bu köyü sardı... Evim komple gitti, bir şey alamadık. Bir çamaşır sepeti alabildim, 2-3 battaniye alabildim arabaya. 15 dakikanın içinde bu köye geçti yangın. 200 civarında zeytinim gitti. Mandalina, portakal ağaçlarım da komple gitmiş. Dört evlat büyüttüm. O ağaçlara evlatlarımdan fazla önem vermiştim."

bölgesel hasar tespiti ve etkileri:

Palamut Mahalle Muhtarı Ramazan Güzel yangının Seydikemer yönünden geldiğini, yangının yaklaşık bir saat içinde köye ulaştığını belirterek, "Palamut Köyü’nün yüzde 70 ila 80’i zarar gördü. Seralarımız, zeytin ağaçlarımız, evlerimiz, ahırlarımız yandı. Ev ve ahır olmak üzere 25’e yakın yapımız yandı; bunların büyük bölümünü ahırlar oluşturuyor" dedi.

Muhtar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan kayıpları olduğunu, seralara dikilen fidanların bile tamamen zarar gördüğünü ve bölgede villaların da bulunduğunu, yangın nedeniyle villa müşterilerinin bölgeden ayrıldığını ifade etti. Bölge sakinleri, yangında en büyük kaybın orman örtüsü olduğunu; ormanların tekrar yetişmesinin uzun süre alacağına dikkat çekti.

Yetkililer, rüzgârın etkisini büyük ölçüde kaybettiği bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü, hasar tespit ve soğutma faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE BAŞLAYARAK ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE KAŞ'A SIÇRAYAN YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINIRKEN, YANGININ ARDINDAN ZARAR GÖREN EV, AHIR, SERA VE BAHÇELERDE HASARIN BOYUTU ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI. YANGINDA EVİ YANAN RAMAZAN SARI, "DÖRT EVLAT BÜYÜTTÜM. O AĞAÇLARA EVLATLARIMDAN FAZLA ÖNEM VERMİŞTİM" DEDİ.