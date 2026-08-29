Rüzgarla büyüyen alevler sazlıktan ormana sıçradı, 5 saatlik mücadeleyle kontrol sağlandı

olayın başlangıcı ve hızla yayılan alevler:

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karadiken Mahallesi yakınlarındaki göl kıyısında bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve çevredeki tarlalardaki anızlara ile bahçelere sıçrayarak ilerledi.

Yangın hızla genişleyerek yakınlardaki ormanlık alana ulaştı; alevlerin hem doğal alanları hem de yerleşimlere yakın bahçeleri tehdit etmesi bölgedeki riskin artmasına neden oldu.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bağlı 1 arazöz ve yerleşim merkezine tahsis edilen 2 gönüllü itfaiye tankeri sevk edildi. Karadiken Mahallesi Muhtarı Yahya Karayakar ile mahalle sakinlerinin gönüllü katılımı da çalışmaların hızlanmasına katkı sağladı.

Ekiplerin ve gönüllülerin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü; ekipler şu anda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni olarak bölgedeki sazlıkların ateşe verilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili olarak yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi ve varsa sorumluların tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE GÖL KIYISINDAKİ SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEREK ORMANLIK ALANA SIÇRADI. ALEVLER KORKU DOLU SAATLER YAŞATIRKEN, YANGIN EKİPLERİN YAKLAŞIK 5 SAAT SÜREN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.