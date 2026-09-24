Rüzgarla hızla yayılan makilik yangını Bodrum'da ekipler kontrol altına almaya çalışıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde otluk ve makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Olay, İslamhaneleri ile Akyarlar mahalleleri arasındaki Bağla mevkisinde meydana geldi.

Yangının seyri ve etkenler:

Yangın otluk ve makilik alanda başlayıp, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla büyüdü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ile Orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalede bulunuyor; çalışmalar sürüyor.

BODRUM'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN: "ALEVLER RÜZGARLA HIZLA YAYILDI"