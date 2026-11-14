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Rüzgarla yayılan çatı yangını Gaziosmanpaşa'da üç binada hasara yol açtı

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında saat 11.00'de başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki iki çatıyı da sarıp havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Rüzgarla yayılan çatı yangını Gaziosmanpaşa'da üç binada hasara yol açtı

Gaziosmanpaşa'da çatı yangını üç binaya yayıldı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi 1104/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay, yetkililere göre saat 11.00 civarında başladı ve iddiaya göre bacadan çıkan alevlerin çatıyı tutuşturmasıyla büyüdü.

Olayın seyri:

Yangın rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldı ve bitişik iki binanın çatısı daha alev aldı. Olay yerinden kısa sürede duman yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatılardaki alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre yangının başlangıcı ani oldu; bir vatandaş, "Yangın aniden hafif bir dumanla başladı. Bir anda büyümeye başladı. Rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı" dedi. Bina sakini Fatma Saygın ise, "Ben işteydim, çocuk beni aradı. Anne dışarısı kalabalık dedi bende hemen koştum. Geldiğimde son durum buydu. Yangın yan binada çıkmış. Binalar bitişik olduğu için etrafa yayılmış" sözleriyle o anları aktardı.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda üç binanın çatısında hasar oluştu ve bu durum havadan görüntülendi. Yetkililer yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı; şu aşamada iddia edilen bacadan çıkan alevler soruşturmanın odağında bulunuyor.

Gaziosmanpaşa’da bir binanın çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle 2 bina çatısına...

Gaziosmanpaşa’da bir binanın çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle 2 bina çatısına sıçradı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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