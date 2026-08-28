Rüzgarla yayılan yangın Fethiye’de yerleşimleri tehdit etti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler yerleşim alanlarına kadar ulaşırken, bazı evler alevlere teslim oldu ve bölgedeki tahliye çalışmaları devam ediyor.

yangın söndürme çalışmaları:

Havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi yapılamazken, ekipler karadan söndürme çalışmalarına odaklandı. Bölgede görevli ekipler ve iş makineleri, alevlerin evlere doğru ilerlemesini engellemeye çalışıyor; aynı zamanda vatandaşlar da söndürme ve tahliye çalışmalarına destek veriyor.

tahliye ve yerel önlemler:

Tahliye çalışmaları devam ederken, yetkililer önceliğin can güvenliği olduğunu vurguluyor. Bölgede alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çalışma sürüyor ve ilerlemenin durdurulması için yerel önlemler artırılıyor.

Bölgedeki çalışmalar aralıksız devam ediyor ve yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ORMANDAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI