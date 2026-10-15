Saada üzerinde Eurofighter Typhoon'ın hedef alındığına dair görüntüleri Husiler paylaştı

Saada üzerinde hedef alındığı iddiası:

Yemen'deki İran destekli Husiler, Saada vilayeti üzerinde tespit ettiklerini belirttikleri Suudi Arabistan ordusuna ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını gösteren görüntüler yayınladı. Grup, uçağın müdahalede doğrudan isabet aldığını öne sürdü; ancak Suudi makamlarından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Husilerin iddiası ve sözcünün açıklaması:

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, yayımlanan görüntülerde uçağın müdahalede isabet aldığını ve "çakılmanın eşiğine geldiğini" iddia etti. Saree'nin açıklaması, grubun etkinlik ve elde ettiklerini belgeleme çabalarının devam ettiğini göstermekte.

Görüntülerin içeriği ve bölgeden gelen ilk bilgiler:

Paylaşılan videolarda, savaş uçağının hava savunma sisteminin kilidi sonrasında uçağın karşı tedbir mühimmatı kullandığı anlar yer aldı. Videolarda mühimmat atışları ve uçuş sırasında oluşan duman veya parlama görüntüleri gözlemleniyor. Bununla birlikte, açıklamayı takiben bölgede herhangi bir enkaz bulunmadığı, bağımsız kaynaklarca teyit edilemeyen durum olarak kaydedildi.

Suudi Arabistan hükümeti veya ordusundan, uçağın düşürülmesi ya da hasar gördüğüne dair resmi bir doğrulama yapılmadı; konuya ilişkin tek bilgi Husiler tarafından yayımlanan görüntüler ve sözcü açıklaması oldu. Bağımsız doğrulama eksikliği, iddiaların uluslararası düzeyde teyit edilmesini engelliyor.

Husiler daha önce de Suudi Arabistan'a ait bir F-15 tipi savaş uçağını düşürdüklerini açıklamış ve o olayda enkaz görüntüleri paylaşmışlardı. Bu geçmiş örnek, grubun benzer iddiaları belgeleme eğilimini gösteriyor; ancak her olayda bağımsız teyit ihtiyacı sürüyor.

Olay bölgesinden gelen bilgiler ve yayımlanan görüntüler, durumun doğrulanması ve Suudi tarafının resmi açıklaması olmaksızın sınırlı bir çerçeve sunuyor. Uluslararası ve yerel kaynaklardan daha geniş teyit sağlanana kadar iddialar tartışmalı kalmaya devam edecek.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Saada vilayeti üzerinde tespit edilen Suudi Arabistan ordusuna ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığı anların görüntülerini paylaştı. Husiler uçağın isabet aldığını öne sürerken Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.