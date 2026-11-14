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Saatler daralıyor: Sakarya'da kış lastiği değişiminde yoğun mesai

15 Kasım uygulamasının başlamasına saatler kala Sakarya'da lastikçiler yoğun mesaiye geçti; esnaf sürücüleri kar yağışını beklemeden uyarıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:39

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Saatler daralıyor: Sakarya'da kış lastiği değişiminde yoğun mesai

Sakarya'da son hazırlıklar:

Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek olmasının üzerinden saatler geçerken, Sakarya'daki oto lastikçilerde hareketlilik arttı. Araçlarını kış şartlarına hazırlamak isteyen sürücüler servislerin yolunu tutuyor, esnaf ise artan taleplere yetişebilmek için mesai sürelerini uzatıyor.

Sürücülerin yoğunluğu sonucu servislerde randevu trafiği oluşurken işletmeler ekip ve çalışma saatlerini genişletti. Yerel esnaf, son güne bırakılan değişim taleplerinin servis kapasitelerini zorladığını belirtiyor.

İş yoğunluğu ve fiyatlar:

Lastik dükkanı işletmecisi Yusuf Boz, uygulamaya yaklaşıldıkça talebin arttığını aktardı: "Genellikle uygulamanın son bir haftasına kala yoğunluk oluyor. Bu sene geçen seneye göre daha yoğunuz. Geçen sene kar yağdığı için lastik değiştirmeye başlamıştık ancak bu sene biraz daha erken başladık."

Boz, normal günlerde iş yüklerinin daha sınırlı olduğunu; "Normal günlerde 40-50 civarında lastik tamiri, 1-2 tane de lastik değişimi yapıyoruz. Yoğun olan bu günlerde ise günlük 400-500 civarında lastik değişimi gerçekleştiriyoruz." şeklinde bilgi verdi. İşçilik ücretleri için ise işletmesinde 16 janta kadar sökme-takma ve balans ücretlerinin 1.000 ile 1.200 lira arasında değiştiğini, jant ölçüsü arttıkça fiyatların yükseldiğini belirtti. Sıfır lastik fiyatlarının ise adet başına 3.000 liradan başlayıp 25.000 liraya kadar çıkabildiği ifade edildi.

Kış lastiği kullanımı ve ikinci el uyarısı:

Boz, kış lastiğinin yalnızca kar yağdığında değil hava koşullarına göre tercih edilmesi gerektiğini vurguladı: "İnsanlar genellikle kış lastiğini kar lastiği olarak görüyor ancak kış lastiği hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kullanılması gereken bir lastik. Çünkü sabah ve gece saatlerinde gizli buzlanmalar meydana geliyor. Bu da zincirleme kazalara kadar yol açabiliyor. Bizim bu hususta tavsiyemiz, havalar daha fazla soğumadan, kar yağışını beklemeden kış lastiğine geçmeleri."

İkinci el lastik almak isteyenlere de dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Boz, "İnsanlar ikinci el lastik de kullanabiliyor. Lastik temiz olduğu sürece kullanılabilir ancak burada üretim tarihi, diş durumu ve markası gibi dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bir kış lastiğinin ömrü 4-5 sezon arasındadır. Bu süre aşıldığında lastik hamur özelliğini kaybedebiliyor. Dişleri olsa bile performans veremiyor, fren tutuşu azalıyor ve kayma yapabiliyor." uyarısında bulundu.

Ceza bilgisini de paylaşan Boz, "2025 yılında kış lastiği takmama cezası 5.856 liraydı. Bu yıl ise 6 bin lira. Ancak bizim burada önem vermemiz gereken konu cezadan ziyade can güvenliğimiz" dedi.

Son saatlere girilirken Sakarya'daki lastikçiler hem güvenlik hem de yasal yükümlülükler gereği sürücüleri erken geçiş yapmaya çağırıyor ve hizmet kapasitelerini artırarak talebe cevap vermeye çalışıyor.

TİCARİ ARAÇLARDA ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK OLMASI VE HAVA...

TİCARİ ARAÇLARDA ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK OLMASI VE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE SAKARYA’DA OTO LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUK ARTTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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