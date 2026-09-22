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Sabah ders öncesi silah paniği: Turgutlu'da 10 öğrenci yaralandı

Turgutlu'da sabah saatlerinde okul önünde silahla ateş açıldı; 10 öğrenci yaralandı, 2'sinin durumu ağır, şüpheli 2011 doğumlu öğrenci gözaltında, tedavileri sürüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:17

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sabah ders öncesi silah paniği: Turgutlu'da 10 öğrenci yaralandı

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bugün saat 08.01 sıralarında, Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde okul önünde silahla ateş açıldığı yönünde ihbar alındı. İhbarı alan ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle olay yerinde çok sayıda emniyet ve sağlık görevlisi çalışmaya başladı.

İlk belirlemelere göre saldırıda 10 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu, 9-C sınıfı öğrencisi H.O. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Yaralıların durumu ve tedavi:

Yaralılardan I.O. (16) ve B.S. (16) isimli öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. I.O., durumu nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri sağlık kurumlarında devam ediyor.

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınanlar olarak adı verilen öğrenciler: B.S., K.F.Y., H.E.B., K.B., A.G., B.T. ve M.K. olarak açıklandı. Özel Ege Umut Hastanesi'nde ise N.M. ve R.D. tedavi görüyor.

Saldırı ve yaralanmalara ilişkin adli ve idari soruşturma devam ediyor; yetkililer vaka yerinde delil toplama ve tanık ifadeleriyle olayı aydınlatmaya çalışıyor.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE OKUL ÖNÜNDE SİLAHLA ATEŞ AÇILMASI SONUCU 10 ÖĞRENCİ YARALANDI....

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE OKUL ÖNÜNDE SİLAHLA ATEŞ AÇILMASI SONUCU 10 ÖĞRENCİ YARALANDI. YARALILARDAN 2’SİNİN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLİRKEN, SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BELİRTİLEN 15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ HALİL ORHAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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