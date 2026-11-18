kaza nasıl meydana geldi:

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde, Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyir halinde olan 42 AYZ 503 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki menfez duvarına çarptı.

müdahale ve olay yeri çalışmaları:

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Buğra Söyler ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ö. ve A.O.A. hayatını kaybetti. İlk müdahalelerin ardından yaşamını yitirenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciye yüklendi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

güvenlik ve trafik akışı:

Kaza nedeniyle bölgede güvenlik birimleri tarafından olay yeri çalışması yürütüldü ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kaza nedenine ilişkin bulguları kamuoyu ile paylaşacak.

Yoldan çıkan otomobil menfez duvarına çarptı: 3 ölü