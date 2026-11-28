Sabah namazı buluşmasında Tavak Mahallesi'nde birlik güçlendi

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Tavak Mahallesi Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşması, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programa İlçe Müftüsü Derviş Makas, İlçe Vaizi Muhammed Zahit Dinç ve Kurra Hafız Tugay Özcan katıldı.

program detayları:

Sabah namazı cemaatle birlikte kılındı ve ibadetin ardından katılımcılar manevi bir atmosferde bir araya geldi. Din görevlileri kısa konuşmalarla buluşmanın önemine vurgu yaparken, cemaatin ortak duaları programın ruhunu belirledi.

katılım ve teşekkürler:

Organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan imam hatipler İlyas Çapar ve Ekrem Türkyılmaz'a teşekkür edildi. Namazın ardından mahalle kahvehanesinde sunulan çeşitli ikramlar paylaşıldı; katılımcılar ikramlarda bulunanlara ve programa emek verenlere dua ederek teşekkür etti.

Gerçekleştirilen buluşmanın, mahalle sakinlerinin birlik ve beraberliğini pekiştirdiği ve yerel dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi.

MANİSA'NIN SELENDİ İLÇESİNDE İLÇE MÜFTÜSÜ DERVİŞ MAKAS VE DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIMIYLA TAVAK MAHALLESİ CAMİİ'NDE DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMASI, VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİYLE GERÇEKLEŞTİ.