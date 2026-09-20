Sabah saatlerinde Malatya Battalgazi'de apartman çatısında yangın

olay yeri ve müdahale:

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir apartmanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve inceleme:

Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA'NIN BATTALGAZİ İLÇESİNDE BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.