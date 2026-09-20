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Sabah saatlerinde Malatya Battalgazi'de apartman çatısında yangın

Malatya Battalgazi'de Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde sabah çıkan apartman çatı yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; maddi hasar var.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sabah saatlerinde Malatya Battalgazi'de apartman çatısında yangın

olay yeri ve müdahale:

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir apartmanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve inceleme:

Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA&#039;NIN BATTALGAZİ İLÇESİNDE BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

MALATYA'NIN BATTALGAZİ İLÇESİNDE BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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