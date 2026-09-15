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Sabah saatlerinde Pendik'te giriş katı dükkan alevlere teslim oldu

Pendik Çamçeşme Mahallesi Aydınlı Caddesi'ndeki ambalaj dükkanında saat 07.25'te çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı, maddi zarar oluştu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:46

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sabah saatlerinde Pendik'te giriş katı dükkan alevlere teslim oldu

Pendik'te iş yeri yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Pendik Çamçeşme Mahallesi Aydınlı Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın giriş katındaki ambalaj dükkanında saat 07.25 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dükkan içindeki alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın kısa sürede üst katlara doğru yayıldı ve çevrede paniğe neden oldu.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun çalışma sonucu alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, polis cadde üzerinde güvenlik tedbirleri aldı ve bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı ve olay yerinde gerekli delil toplama çalışmaları sürüyor. Soruşturma ilerledikçe yetkililer tarafından yeni bilgiler paylaşılacak.

PENDİK&#039;TE 8 KATLI BİR BİNANIN GİRİŞ KATINDA BULUNUN İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU....

PENDİK'TE 8 KATLI BİR BİNANIN GİRİŞ KATINDA BULUNUN İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINIRKEN, İŞ YERİNDE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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