Sabah saatlerinde Yüksekova'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Yüksekova'da trafik kazası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir kamyonet ile bir hafif ticari araç çarpıştı. Olay, ilçenin Güngör Mahallesi sınırları içinde gerçekleşti. Kazaya karışan araçların plakaları 01 BP 879 ve 34 GMR 748 olarak kaydedildi.

Kazanın hemen sonrası:

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumu ve soruşturma:

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemedi. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı ve olayın nedenine dair araştırma sürüyor.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KAMYONETLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.