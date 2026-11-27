Sabah etkili sis Menteşe'de hayatı duraksattı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent merkezini kaplayarak görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düşmesine neden oldu. İşe ve okula giden vatandaşlar sabah trafiğinde ilerlemekte güçlük çekti ve hız kesmek zorunda kaldı.

Trafikte alınan önlemler:

Trafikteki sürücüler kontrollü seyretirken, nöbet tutan trafik ekipleri özellikle takip mesafesinin korunması, hız yapılmaması ve dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Sürücüler görüşün açık olduğu bölgelere göre daha temkinli hareket etti.

Günlük yaşam üzerindeki etkisi:

Yoğun sis, şehir içi ulaşımı olumsuz etkileyerek günlük rutinlerin yavaşlamasına yol açtı. Vatandaşlar ve sürücüler, sisin dağılmasını bekleyerek veya daha dikkatli davranarak ulaşımını sağladı; yetkililer ise güvenlik tedbirlerini tekrar hatırlattı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞERKEN, SÜRÜCÜLER TRAFİKTE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.