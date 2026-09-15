Sabah trafiğinde aksama: Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda zincirleme kaza

Elazığ'da zincirleme kaza
Elazığ'da, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir hafif ticari araç ile üç otomobil çarpıştı. Kazada toplam 8 kişi yaralandı.
Kaza yeri ve yaralıların durumu:
Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahalede 3 yaralının tedavisi olay yerinde tamamlanırken, durumları değerlendirilerek 5 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Ekiplerin müdahalesi ve inceleme:
Polis ekipleri kaza sonrası bölgeye gelerek olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, kazanın nedenini belirlemeye yönelik delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürdü.
ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 8 KİŞİ YARALANDI.
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