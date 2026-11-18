Kaza ayrıntıları:

Malatya'nın Darende ilçesinde, saat 10.00 sıralarında Yukarıulupınar mevkiinde bir otomobil su kanalına düştü. Araç, Malatya’dan Darende istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına yöneldi.

Olayda isimler ve araç bilgileri:

Sürücü Erkan K. (38) idaresindeki 26 ADM 412 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Kübra K. (32) hafif yaralandı.

Yaralıya müdahale ve soruşturma:

Yaralı, sağlık ekiplerince Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve trafik birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA'NIN DARENDE İLÇESİNDE OTOMOBİLİN SU KANALINA DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.