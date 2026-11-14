Sabahın erken saatlerinde Boyabat yolunda çarpışma: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

Sabahın erken saatlerinde Boyabat yolunda çarpışma

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Hanönü-Boyabat yolunda saat 05.30 civarında iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Hanönü istikametinden Boyabat'a seyir halinde olan iki otomobil, Gökçeağaç köyü mevkiinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan kişi sayısı yaralanma ile sonuçlandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI.