Sabahın sessizliğini bozan çığlık: falezlerde geniş çaplı aramalar sonuçsuz kaldı

Olay yeri ve ihbar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi, 1544 Sokak yakınlarındaki yaklaşık 35 metrelik falez bandında, sabah saatlerinde bir çığlık duyan vatandaşlar "yardım edin" sesini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi ve ihbar üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Deniz ve kara ekiplerinin koordinasyonu:

Bölgeye ulaşan itfaiye ve polis ekipleri falezlerin üst kısmından, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri ise denizden arama başlattı. Arazi yapısının engebeli ve dik olması nedeniyle karadan yapılan kontrollerde sonuç alınmayınca, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı botla bölgeye ulaşan balık adamlar kıyı hattında detaylı arama yaptı.

AFAD ve havadan tarama:

Denizden ve karadan yapılan çalışmalardan herhangi bir sonuca ulaşılamayınca AFAD ekipleri devreye girdi. AFAD'ın termal kameralı dronuyla havadan yapılan taramalarda, falezlerde mahsur kalan veya düşmüş bir şahsa ait ize rastlanmadı. Ekiplerin bölgede yürüttüğü aramalar yaklaşık 2,5 saat sürdü; aramalardan somut bir bulgu elde edilemeyince ekipler çalışmalarını sonlandırdı ve bölgeden ayrıldı.

Yetkililer, ihbarın ardından gerçekleştirilen müdahalenin hızlı ve kapsamlı olduğunu belirtirken, yapılan aramalarda herhangi bir kişiye ulaşılamadığı bilgisini paylaştı.

ANTALYA’DA YAKLAŞIK 35 METRELİK FALEZLERDEN GELEN "YARDIM EDİN" ÇIĞLIĞI AFAD, İTFAİYE, SAHİL GÜVENLİK, DENİZ POLİSİ VE POLİS EKİPLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ. DENİZDEN, KARADAN VE TERMAL KAMERALI DRON İLE HAVADAN 2 SAAT SÜREN ARAMALARDA HER HANGİ BİR ŞAHSA RASTLANMADI.