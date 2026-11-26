Sabah namazında bir araya geliş

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen Bir Sabah, Bir Dua, Bir Gönül Buluşması programında öğrenciler, veliler ve öğretmenler sabah namazında bir araya geldi. Etkinlik, Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu öncülüğünde gerçekleştirildi.

ÇEDES projesi kapsamında iş birliği

Program, ÇEDES Projesi çerçevesinde Aydıntepe İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edildi. Etkinlik, Birlikte Saf Tuttuk, Birlikte Sofra Kurduk sloganıyla Yakutiye Camii'nde yapıldı ve cami cemaati de buluşmaya katıldı.

Katılımcılar ve etkinlik akışı

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, din görevlileri, öğrenciler, veliler ve öğretmenler sabah namazını birlikte eda etti. Namazın ardından kurulan kahvaltı sofrasında katılımcılar sohbet ederek birlikte vakit geçirdi.

Buluşmada, öğrenciler ile aileleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve okul-cami ilişkisinin desteklenmesi vurgulandı. Sohbetler sırasında beraberlik ve paylaşma mesajları öne çıktı.

Teşekkür ve kapanış

Etkinlik sonunda programa katılan öğrencilere, velilere, öğretmenlere, din görevlilerine ve cami cemaati üyelerine teşekkür edildi. Organizasyonun yerel düzeyde birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirdiği kaydedildi.

AYDINTEPE’DE ÖĞRENCİLER SABAH NAMAZINDA BULUŞTU