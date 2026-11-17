Saha çalışmaları:

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, ilçe teşkilatıyla birlikte Hacılar'da yürüttüğü saha faaliyetlerini sürdürdü. Çopuroğlu'na AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Ziyaretler kapsamında ekipler, mahalle ve haneleri dolaşarak vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Çopuroğlu, çalışmalar sırasında vatandaşlarla samimi sohbetler yapıp talepleri dinledi ve teşkilatın saha normaline ilişkin notlar aldı.

Üye kayıtları ve mektuplar:

Gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde AK Parti'ye yeni üye kayıtları yapıldı. Yeni katılan vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkür mektupları takdim edildi.

Çopuroğlu, vatandaşların gösterdiği güven ve teveccühten dolayı teşekkür ederek, parti ile millet arasındaki bağın kapı kapı yapılan bu tür çalışmalarda güçlendiğini vurguladı. Her yeni üyenin AK Parti ailesine ayrı bir değer kattığını belirtti.

Kayseri merkezden ilçelere, mahallelerden hanelere kadar devam eden buluşmaların, teşkilat yapısının büyümesine ve vatandaşla doğrudan iletişimin korunmasına katkı sağladığı kaydedildi. Çopuroğlu ve teşkilat mensupları, Hacılar'daki saha programlarını aynı tempoyla sürdürmeyi planlıyor.

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ŞABAN ÇOPUROĞLU, KAYSERİ GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ SAHA VE TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINA HACILAR İLÇESİNDE DEVAM ETTİ.