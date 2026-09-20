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Sabancı Holding COP31'in elektrifikasyon partneri olarak dönüşümü sahada uygulayacak

Sabancı Holding, 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da yapılacak COP31'de Elektrifikasyon Partneri oldu; elektrifikasyonun enerji ve sanayi etkilerini gündeme taşıyacak.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sabancı Holding COP31'in elektrifikasyon partneri olarak dönüşümü sahada uygulayacak

Sabancı Holding'den COP31'de elektrifikasyona saha odaklı taahhüt

Sabancı Holding, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Elektrifikasyon Partneri oldu. Topluluk, bu rolüyle elektrifikasyonun enerji güvenliği, ekonomik rekabetçilik, sanayi dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemini küresel gündeme taşıyacak.

35by35 hedefi ve elektriğin yükselen payı:

COP31 Başkanlığı Eylem Gündemi kapsamında, bugün yüzde 20’nin biraz üzerinde olan elektriğin küresel nihai enerji talebindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor. "35by35" adı verilen bu hedef, ulaşım, sanayi ve binalar gibi hâlihazırda fosil yakıtlara dayanan sektörlerde elektriğe geçişi hızlandırmayı amaçlıyor ve ülkelerle birlikte şirketler, finans kuruluşları ve diğer paydaşların katılımını öngörüyor.

Sabancı'nın sektörel yaklaşımı ve kapsamlı yetkinlikleri:

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler dönüşümü şu sözlerle özetledi: "Türkiye’nin lider elektrifikasyon oyuncusu Sabancı Holding olarak, COP31 Elektrifikasyon Partneri olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Dünya enerjide yeni bir döneme giriyor. Elektriğin hayatımızdaki rolü her geçen gün büyüyor. Artık elektriği yalnızca evlerimizi aydınlatmak veya fabrikalarımızdaki makineleri çalıştırmak için kullanmıyoruz. Otomobillerimiz elektrikli hale geliyor; ısınmadan ulaşıma, sanayiden günlük yaşama kadar daha fazla alanda elektrik kullanıyoruz. Yapay zekâ, veri merkezleri, robotlar ve geleceğin teknolojileri de elektriğe ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle elektrifikasyon yalnızca bir enerji veya iklim konusu değil. Ekonominin, sanayinin ve teknolojinin geleceğini şekillendirecek kapsamlı bir dönüşümden söz ediyoruz. Doğru şekilde yönetilecek bir elektrifikasyon dönüşümü, Türkiye için uzun vadeli bir kalkınma, sanayileşme ve teknolojik gelişim ve dönüşüm fırsatı oluşturabilir."

Zaimler, enerjide güvenlik, maliyet ve sürdürülebilirlik üçlüsünü aynı anda sağlama sorununun elektrifikasyonla çözülebileceğini vurguladı ve Türkiye'nin güneş ve rüzgâr kaynakları, güçlü sanayi ve finansal altyapısıyla bu dönüşüm için elverişli bir konumda olduğunu belirtti. Ayrıca yeşil enerji koridorlarının önemine dikkat çekti.

Çalışma grubu eş başkanlığı ve beklenen etki:

Sabancı Holding, TOBB liderliğinde oluşturulan COP31 Business Forum kapsamında Elektrifikasyon ve Enerji Dönüşümü Çalışma Grubu’nun eş başkanlığını üstleniyor. Bu rol, kamu ile özel sektör arasındaki diyaloğu güçlendirerek uygulanabilir ve ölçeklenebilir modellerin uluslararası paydaşlarla paylaşılmasını hedefliyor.

Topluluğun uzun vadeli stratejisiyle uyumlu olarak Sabancı, elektrifikasyonu sahada hayata geçiren bir aktör olduğunu vurguluyor. Zaimler, Enerjisa Üretim, Enerjisa Enerji, Eşarj, Temsa, Çimsa, Brisa, Kordsa, Akbank, Aksigorta, SabancıDx, Sabancı Climate Technologies, Sabancı Üniversitesi ve IICEC gibi kuruluşların üretimden dağıtıma, mobiliteden sanayiye ve finansmandan teknolojiye kadar farklı alanlarda dönüşüme katkı sağladığını belirtti.

Sabancı Holding, COP31’deki Elektrifikasyon Partneri rolüyle Türkiye’nin elektrifikasyon dönüşümünde hem yeşil enerji üretimi hem de altyapı, finansman ve teknoloji eksenlerinde aktif bir rol üstlenmeyi amaçlıyor. Topluluğun hedefi, başlayan yeni elektrik çağında Türkiye'yi dünyadaki merkez ülkelerden biri olma yolculuğunda desteklemek.

SABANCI HOLDİNG CEO’SU KIVANÇ ZAİMLER DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

SABANCI HOLDİNG CEO’SU KIVANÇ ZAİMLER DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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