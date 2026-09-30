sabiha gökçen ile köln bonn arasında stratejik 'kardeş havalimanları' ortaklığı

Mutabakatın kapsamı ve hedefleri:

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Köln Bonn Havalimanı arasında imzalanan 'Kardeş Havalimanları-Sister Airports' Mutabakat Zaptı, iki meydanın uzmanlıklarını ve operasyonel tecrübelerini karşılıklı paylaşmayı amaçlıyor. Anlaşma; meydan ve terminal operasyonları, dijitalleşme, havacılık emniyeti, sürdürülebilirlik, ARFF hizmetleri ve yolcu deneyimi gibi geniş bir başlık setini kapsıyor. Taraflar bu çerçevede en iyi uygulamaların aktarılması, ortak projeler geliştirilmesi ve sektöre yön verecek teknolojik adımların müştereken ele alınmasına odaklanacak.

Kurumlar ve temsilcilerin vurguladıkları:

Mutabakatın Türkiye tarafında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki HEAŞ (İstanbul Sabiha Gökçen Meydan Otoritesi), terminal işletmecisi ISG ile; Almanya tarafında ise işletmeci Flughafen Köln/Bonn GmbH yer alıyor. HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, anlaşmayı Sabiha Gökçen'in uluslararası iş birlikleri bağlamında önemine dikkat çekerek değerlendirdi ve mutabakatın apron, pist operasyonları, ARFF hizmetleri, meydan emniyeti, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında karşılıklı bilgi paylaşımına katkı sağlayacağını belirtti.

ISG Yönetici Direktörü Hanita Ahmad, anlaşmanın iki meydanın güçlü yönlerini birleştirerek yeni fırsatların önünü açacağını vurguladı. Ahmad, Almanya'nın Sabiha Gökçen için en büyük uluslararası yolcu pazarlarından biri olduğuna işaret ederek; Köln'de yaşayan 90 binin üzerinde Türk kökenli nüfusun yoğun yolcu trafiği yarattığını, 2026'nın ilk altı ayında yabancı uyruklu yolcular arasında Almanların ilk sırada olduğunu hatırlattı.

Köln Bonn Genel Müdürü Cenk Özöztürk ise mutabakatın iki havalimanı arasındaki pratik iş birliğinin ötesinde Türkiye ve Almanya arasında yeni bir köprü kurduğunu, karşılıklı öğrenme ve kültürlerarası etkileşime katkı sağlayacağını belirtti.

Somut iş birliği adımları ve uygulamalar:

Taraflar, düzenli bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmek, en iyi uygulamaları aktarmak ve yeni yaklaşımları birlikte geliştirmek üzere somut mekanizmalar oluşturacak. Bunlar arasında personel değişimi, işbaşı deneyim programları ve ortak proje geliştirme yer alıyor. İş birliği; yolcu deneyimi, terminal ve uçuş operasyonları, dijital dönüşüm, yeni teknolojiler, emniyet, sürdürülebilirlik, ticari faaliyetler, yeni uçuş bağlantıları ve altyapı başlıklarını içeriyor. Bu uygulamalar, günlük operasyonlara kısa vadede katkı sağlamanın yanı sıra orta ve uzun vadede kurumsal kapasitenin güçlenmesine hizmet edecek.

Avrupa havacılık ekosistemindeki rol ve karşılıklı avantajlar:

İki meydanın yetkinlikleri birbirini tamamlıyor. Sabiha Gökçen, 2025'te 48,4 milyon yolcuya ve 275 bini aşkın uçuşa hizmet vererek yüksek yolcu hacmi ve yoğun operasyon yönetimi deneyimini sunuyor. Buna karşılık Köln Bonn, aynı dönemde 10 milyonun üzerinde yolcu, yaklaşık 840 bin ton hava kargosu ve 15 bin çalışanıyla kargo, lojistik ve Avrupa ekosistemindeki bağlantıları bakımından güçlü bir konumda bulunuyor. Bu farklar, Sabiha Gökçen'in meydan operasyonu tecrübesi ile Köln Bonn'un kargo ve lojistik uzmanlığının paylaşılmasına uygun bir zemin oluşturuyor.

Mutabakat ile her iki havalimanı, operasyonel verimliliği artırma, ticari fırsatları genişletme ve yeni bağlantılar kurma hedeflerini birlikte takip edecek. Özellikle Almanya'daki yolcu potansiyeli ve bölgesel taşıyıcıların Sabiha Gökçen'e çekilmesi yönündeki çalışmalar, iki havalimanı arasındaki ticari ağları güçlendirme potansiyeli taşıyor.

İstanbul ile Köln arasında derinleşen bağlar:

1997'den beri kardeş şehir olan İstanbul ve Köln arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin havacılık alanına taşınması, mutabakatın stratejik boyutunu güçlendiriyor. Halihazırda İstanbul ile Köln arasında günde yedi sefere varan, haftada yaklaşık 40 bağlantı gerçekleştiriliyor. Bu yoğun trafik, iş birliğinin hem yolcu hareketliliğini hem de kurumsal bağlantıları derinleştirme yönündeki potansiyelini ortaya koyuyor.

HEAŞ, ISG ve Köln Bonn arasında imzalanan Mutabakat Zaptı; mevcut hava ulaşım bağını kurumsal, teknik ve operasyonel bir ortaklığa dönüştürmeyi, böylece iki havalimanı arasında sürdürülebilir ve kalıcı iş birliği altyapısı oluşturmayı hedefliyor. Taraflar, karşılıklı bilgi paylaşımı ve ortak projeler aracılığıyla hem günlük operasyonda somut iyileşmeler hem de uzun vadeli stratejik kazanımlar üretmeyi planlıyor.

Sonuç olarak, 'Kardeş Havalimanları' mutabakatı; operasyonel bilgi transferi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında ortak bir yol haritası sunarak İstanbul Sabiha Gökçen ile Köln Bonn arasında havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI İLE KÖLN BONN HAVALİMANI, "KARDEŞ HAVALİMANLARI-SİSTER AİRPORTS" MUTABAKAT ZAPTI’NA İMZA ATTI.