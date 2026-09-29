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Sabiha Gökçen'in görünmeyen dijital omurgasını kuran kadın lider: İsmihan Baysal Anderson

İsmihan Baysal Anderson, 28 yıllık deneyimiyle Sabiha Gökçen'de havalimanının dijital dönüşümünü yönetiyor; SAVVy ve e-pasaport uygulamalarıyla yolcu deneyimini dönüştürüyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sabiha Gökçen'in görünmeyen dijital omurgasını kuran kadın lider: İsmihan Baysal Anderson

Sabiha Gökçen'in dijital dönüşümüne yön veren bir kariyer

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı’nın 25. kuruluş yılı kapsamında hazırlanan "Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar" belgesel serisinin yeni bölümünde, Bilgi İşlem ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson öne çıkıyor. Anderson’ın 28 yıllık mesleki yolculuğu, havacılığın arka planında çalışan teknolojik altyapının nasıl kurgulandığını gözler önüne seriyor. Yaklaşık 20 yılını Türkiye ve yurt dışında danışmanlık projelerinde geçiren Anderson, edindiği ulusal ve uluslararası deneyimi havalimanı operasyonlarına taşıdı.

Günlük operasyonun görünmeyen kahramanları:

ISG’deki teknoloji ağı, check-in, boarding ve bagaj takibinden yapay zekâ destekli yolcu çözümlerine kadar çok sayıda kritik süreci kesintisiz yürütüyor. Anderson liderliğindeki ekip, havalimanının 7 gün 24 saat çalışan altyapısını yönetiyor; bu altyapı, yolcu hareketlerini anlık izleyen, aksama ve yoğunlukları ölçen sistemleri içeriyor. Yapay zekâ tabanlı görüntü işleme uygulamalarıyla belirli alanlardaki kuyruklar ölçümleniyor, yolcu hareketlerinin azalma süreleri takip ediliyor ve eşik aşıldığında operasyon ekiplerine zamanında uyarılar iletiliyor. Bu mekanizma sayesinde sahadaki müdahaleler hızlanıyor ve operasyonel verimlilik artıyor.

SAVVy: havalimanı asistanının yeni yüzü:

Anderson’ın ekibi tarafından hayata geçirilen projeler arasında öne çıkanlardan biri SAVVy adlı üretken yapay zekâ tabanlı dijital asistan. SAVVy, kasım 2024’te Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından Antalya’da düzenlenen "AI in the Sky" konferansında tanıtıldı. İsim, havalimanının IATA kodu SAWdan türetilirken kelime anlamı olarak da "anlayışlı" bir yaklaşımı çağrıştırıyor. SAVVy, rutin sorgulamaları otomatikleştirerek yolculara anlık yanıtlar sunuyor ve çağrı merkezindeki personelin daha karmaşık konulara odaklanmasına olanak tanıyor.

Bugün SAVVy, sekiz dilde (Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca, Çince, İspanyolca, İtalyanca ve Almanca) hizmet veriyor ve çağrı merkezine yönlendirilen soruların yaklaşık %40

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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