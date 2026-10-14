Sabiha Gökçen'in plastiğe hayır projesi GIGI Awards'ta gümüş ödül aldı

ISG projesi GIGI Awards 2026'da ödüllendirildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (ISG) Sıfır Atık Haftası kapsamında geliştirdiği 'Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır' projesi, pazarlama ve iletişim alanının ulusal ödüllerinden GIGI Awards 2026'ta İmaj ve Sosyal Sorumluluk kategorisinde gümüş ödül aldı.

Projenin kurgusu ve uygulaması:

1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında terminal içinde kurgulanan uygulama, gelen yolcu katında bagaj alım karusellerine yerleştirilen şeffaf valizlerle dikkat çekti. Bu valizler terminalde bırakılan plastik atıklarla doldurularak, 'Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır' mesajını somut bir enstalasyonla yolcu deneyimine taşıdı.

Bagaj karusellerindeki yerleştirmelerde kullanılan mesajlar ve görsellik, yolcuların bagaj bekleme süresini çevresel farkındalığa dönüştürdü. ISG gönüllüleri tarafından yürütülen iletişim çalışmaları ve standa yerleştirilen QR kodları sayesinde yolcular, Sıfır Atık Vakfı kurumsal web sayfasına yönlendirildi; böylece bekleme anı eğitim ve bilinçlendirme fırsatına çevrildi.

Etkileşim, iş birlikleri ve görünürlük:

Proje, İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonuyla yürütüldü ve Big’n Bold Creative iş birliğiyle hayata geçirildi. Proje ayrıca 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali'nde de ziyaretçilerle buluştu. ISG, hem festival standıyla hem de terminaldeki enstalasyonlarla çevre bilincine yönelik mesajlarını geniş kitlelere ulaştırdı.

Uygulama, özellikle seyahatlerde biriken ambalaj, pipet ve su şişesi gibi tek kullanımlık plastiklerin görünür hale getirilmesiyle, bireysel davranışların uzun vadede çevresel etkiye nasıl dönüştüğünü vurguladı.

Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından 16'ncısı düzenlenen ödül programı yeni adıyla GIGI Awards; etkinlik ve deneyim projelerini, toplumsal faydayı ve somut iletişim etkisini temel alarak değerlendiriyor. ISG'nin çalışması 'Etkinlik ve Deneyim' kategorisi içinde İmaj ve Sosyal Sorumluluk alanında gümüşe layık görüldü.

Başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ISG Yönetici Direktörü Hanita Ahmad, ödülle dönen ekibi tebrik ederek şunları söyledi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı olarak sürdürülebilir bir geleceğin, ancak çevre bilincini güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmakla mümkün olduğuna inanıyoruz. Ekibimizin hayata geçirdiği ‘Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır’ projesi, doğaya bırakılan atıkların yol açtığı kalıcı zararları yolculuk kavramı üzerinden ele alan son derece yapıcı bir deneyim sundu.

Bagaj karusellerine yerleştirilen alışılmışın dışındaki şeffaf valizler sayesinde plastik atıkların çevre üzerindeki yıkıcı etkisi görünür kılındı. Günlük yaşamda kimi zaman göz ardı ettiğimiz atık sorunuyla bu çarpıcı yüzleşme, çevresel sürdürülebilirlik mesajını tek taraflı bir bilgilendirme çalışması olmaktan çıkarıp, yolcuların bizzat deneyimlediği güçlü bir farkındalık hareketine dönüştürdü.

Havalimanı gibi farklı yaş gruplarından ve yaşam biçimlerinden milyonlarca insanın kesiştiği dinamik bir alanda, sürdürülebilirlik mesajlarımızı geniş kitlelere ulaştırmayı başardık. Projelerimizin her kesimden bireyde böylesine güçlü bir karşılık bulduğunu ve ödülle taçlandırıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum."

25. kuruluş yıl dönümünü "Birlikte Gururla Çeyrek Asır" mottosuyla kutlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, ileri teknoloji, misafir deneyimi ve çevresel sürdürülebilirliği bir arada tutan projeleriyle sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI TERMİNAL İŞLETMECİSİ ISG YÖNETİCİ DİREKTÖRÜ HANİTA AHMAD