Sabırla toparlanacağız: Fink genç kadrodan umutlu

maçın kritik anları:

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Samsunspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda Erzurumspor FK’ya 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası konuşan teknik direktör Thorsten Fink, alınan sonucun takım için zor bir gün olduğunu belirtti ve bu mağlubiyetin kulüp adına üst üste gelen dördüncü yenilgi olduğunu vurguladı.

Fink, maçta farklı bir sistem denediklerini, geçen haftaya kıyasla daha fazla bekleyerek oynamayı tercih ettiklerini ancak yapılan bir hatadan gol yediklerini söyledi. Maçın bazı kısımlarında şanssızlıkların ve negatif sonuçların peş peşe gelebileceğini ifade etti.

takımın durumu ve planlar:

Teknik adam, transfer döneminin oldukça hareketli geçtiğini hatırlattı: "Hem giden oyunculara hem gelen oyunculara baktığımızda yaklaşık 14 oyuncumuz ayrıldı ve 14 yeni oyuncumuz geldi." Bu büyük değişimin ardından takımda otomasyon ve birbirleriyle oynama alışkanlığının gelişmesi gerektiğini söyledi.

Fink, genç bir kadroya sahip olduklarını belirterek antrenmanlara vurgu yaptı ve oyuncuların ezber oyun becerilerini geliştirmesi gerektiğini aktardı. Ayrıca milli araya değinerek bazı oyuncuların milli takıma gideceğini, bazılarının ise burada kalacağını ve hedeflerinin Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak olduğunu ifade etti.

defans ve oyuncu değerlendirmesi:

Maç kadrosuna dair değerlendirmesinde defansif anlamda doğru işler yaptıklarını söyleyen Fink, ofansif olarak daha hızlı oynanabileceğini belirtti. Takımdaki bazı isimlere güvenini dile getirdi: Mustafa, Enes, Igor, Yunus gibi oyuncuların yeteneklerine inandığını söyledi.

Fink, oyuncu rotasyonuna dikkat çektikten sonra sürekli değişiklik yapmanın birbirleriyle oynama alışkanlığını engelleyeceğini savundu. Bugünkü kadroda Satka'nın ilk 11'de ilk defa başladığını ve 90 dakika oynadığını, Koulibaly'nin ise 45 dakika sahada kaldığını belirtti; Koulibaly'yi normalde 15 dakika oynatmayı planladığını söyledi.

hedefler ve taraftara mesajı:

Evlerinde oynayacakları Trabzonspor derbisine değinen Fink, Trabzonspor'un Galatasaray galibiyetiyle moralli olduğunu ancak Samsunspor'un sahasında oynamanın avantajı olduğunu ifade etti. Ben takımıma, kulübe ve şehre güveniyorum diyerek uzun vadeli inancını yineledi ve ilerleyen haftalarda durumun üstesinden gelineceğine emin olduğunu kaydetti.

Milli aradan sonra sakat oyuncuların dönmesiyle çeşitli varyasyonları deneme imkânı doğacağını belirten teknik direktör, 3 haftalık boşluğu iyi değerlendireceklerini ve bu süre sonunda çok daha iyi bir performans beklediğini sözlerine ekledi. Taraftarlara da seslenen Fink, uzak mesafelerden gelip takımı destekleyen taraftarlara teşekkür etti ve birlik-beraberlik vurgusunu yineleyerek, "Kaybettiğimizde de beraber kaybediyoruz, kazandığımızda da beraber kazanıyoruz" mesajını iletti.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THORSTEN FİNK