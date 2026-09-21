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Sadabad sarayı yeniden ayağa kalkıyor: tarihi kapılar ve duvarlar onarılıyor

Kağıthane Belediyesi'nin 'Tarihi ve Kültürel Mirasımızı İhya' projesiyle Sadabad Sarayı'ndaki 160 metre duvar ve 6 anıtsal kapının restorasyonu son aşamaya geldi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sadabad sarayı yeniden ayağa kalkıyor: tarihi kapılar ve duvarlar onarılıyor

Sadabad Sarayı’nda restorasyon çalışmaları tamamlanma noktasına geldi

Kağıthane Belediyesi, ilçenin tarihî ve kültürel mirasını koruma hedefiyle yürüttüğü "Tarihi ve Kültürel Mirasımızı İhya Projesi" kapsamında Sadabad Sarayı’nda önemli bir restorasyon safhasını daha geride bıraktı. Projede 18. ve 19. yüzyıllara tarihlenen yapının özgün kimliğini koruyarak, kamu kullanımına kazandırılması amaçlanıyor.

Tarihi doku ve yürütülen restorasyon çalışmaları:

Restorasyon kapsamında yaklaşık 160 metre uzunluğundaki tarihî bahçe duvarları ile 6 anıtsal kapı üzerinde kapsamlı onarım ve güçlendirme yapıldı. Çalışmalar sırasında zaman içinde yıpranan kısımlar onarıldı, yapının taşıyıcı sistemlerine müdahalelerle güçlendirme sağlandı ve tarihî dokuya uygun olmayan sonradan eklenmiş müdahaleler kaldırıldı.

Anıtsal kapılar arasında yer alan Selamlık Avlu Giriş Kapısı, Harem Kapısı, Servis Kapısı, Odunluk Kapısı, Çamaşırhane Giriş Kapısı ile dereye açılan tarihî kapıda büyük oranda tamamlanma sağlandı. Mermer kaplamalar ve sütunlar bakım görürken, kaybolan ahşap kapılar tarihî belgelere uygun olarak yeniden imal edildi; mermer süslemeli tuğra da özgün tasarımına uygun şekilde yeniden oluşturuldu.

Kayıtlar, koruma yaklaşımı ve proje hedefleri:

Sadabad Sarayı'nın ilk inşa tarihi 1722 (Sultan 3. Ahmed dönemi) olarak kaydedilirken, günümüze ulaşan kasır ve bahçe duvarları 1862-1863 yıllarında (Sultan Abdülaziz dönemi) yaptırıldı. Restorasyon çalışmaları bu tarihî belgeler esas alınarak yürütülüyor; amaç, yapıların özgün mimari karakterinin gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasıdır.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, projenin ilçenin kültürel yaşamına katkısına vurgu yaparak, "Tarihi ve Kültürel Mirasımızı İhya Projemiz kapsamında bizlere miras kalan tarihi eserlerimizi yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Sadabad Sarayı’nda yaklaşık 160 metre uzunluğundaki duvar ve 6 anıtsal kapının restorasyonunda büyük bir aşama kaydettik... Çalışmalarımızı tarihi dokuyu koruyacak şekilde tamamlayarak Sadabad Sarayı’nı çok yakın zamanda Kâğıthane’mizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla Sadabad Sarayı, yenilenmiş yüzüyle Kağıthane’nin tarih ve kültür hayatına yeniden kazandırılacak; koruma odaklı uygulamalar sayesinde yapıların uzun yıllar ayakta kalması hedefleniyor.

SADABAD SARAYI’NDA TARİHÎ BAHÇE DUVARLARI İLE 6 ANITSAL KAPININ RESTORASYONUNDA SON AŞAMAYA...

SADABAD SARAYI’NDA TARİHÎ BAHÇE DUVARLARI İLE 6 ANITSAL KAPININ RESTORASYONUNDA SON AŞAMAYA GELİNDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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