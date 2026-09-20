Safiport deniz dolgusu ile Derince'de alan ve yükü büyüttü

Derince kıyısında üç kat büyüme ve görüntüler:

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı, yıllar içinde yapılan deniz dolgularıyla başlangıçtaki saha büyüklüğünü önemli oranda artırdı. Resmi veriler ve saha incelemelerine göre liman sahası 2015'te 450 bin metrekare iken, 2026 yılına gelindiğinde yaklaşık 1,2 milyon metrekareye ulaştı. Drone çekimleri ve geçmiş yıllara ait uydu görüntüleri, kıyı şeridinin ve limanın denize doğru adım adım genişlediğini açıkça ortaya koyuyor.

Deniz üzerinde oluşturulan yeni dolgu alanları limanın iş kapasitesini artırırken, bu büyüme yalnızca kıyı hattı ile sınırlı kalmadı; bölgenin ulaşım altyapısı, günlük yaşam ve deniz ekosistemi üzerindeki etkiler de belirginleşti.

Safiport, ruhsatlar ve belediye tepkisi:

Büyük Birlik Partisi Derince ilçe Başkanı ve Derince Belediye Meclis Üyesi Samet Çetin, limanın ilk ihale edildiği 2015 yılından bu yana alanın genişlediğini vurguluyor: "Burası 2015 yılında ihale ile alındı. O zaman 450 bin metrekare alan sınırları içerisindeydi, bugün 1,2 milyon metrekareye ulaştı." Çetin, genişlemenin sahil boyunca tek bir koy görüntüsü oluşturduğunu ve bunun Derince halkı için ciddi sorunlar doğurduğunu belirtiyor.

Çetin, belediyenin Safiport hakkında uyguladığı yaptırımlara da dikkat çekti: Derince Belediyesi'nin, içerideki yaklaşık 40 yapının ruhsatsız olması gerekçesiyle limana 150 milyon TL ceza kestiğini söyledi. Ayrıca sıvı tanklarının bulunduğu sahaların liman düzenlemelerine uygun olmadığını, bu konuda da şüpheleri olduğunu ifade etti: "Burası aslında liman olarak sıvı tankların da bulunabileceği bir yer değil. Orada iki tane tank var, muhtemelen bunların da ruhsatsız olduğunu düşünüyorum."

Çetin, sorunun yerel ve merkezi düzeyde gündeme taşındığını ancak yeterli sonuç alınamadığını savunuyor: "1,5 yıldır bunu sosyal mecralarda, Derince Belediye Meclisi’nde ve birçok alanda dile getirdim ama maalesef... bu liman birileri tarafından korunuyor, bir yerler tarafından kollanıyor." CHP veya diğer partilere dair ilave bilgi verilmemiş; Çetin, Genel Başkan Mustafa Destici'nin konunun yanında olduğunu da belirtti.

Günlük yaşam, trafik ve altyapı talepleri:

Yerel siyaset ve vatandaşlar liman büyümesine bağlı trafik sorunlarını öne çıkarıyor. Çetin, liman içinde tırlar için yeterli park alanı oluşturulmadığını belirterek, "1,2 milyon metrekareye ulaşılmış ama içeride tırların park edebileceği 10 dönümlük bir otopark yapılmadı" dedi. Kontrolsüzce alınan ağır tonajlı araçların oluşturduğu kuyrukların Derince'den Körfez'e, Kuruçeşme'ye kadar uzandığını ve bunun hem ticareti hem de günlük yaşamı etkilediğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Derince ilçe Başkanı Cihan Kurdal da sorunun en önemli yanının trafik olduğunu söyledi: "Derince için en büyük eziyet, en büyük zorluk bu trafik sıkıntısı. Bu sadece Derince’yi değil, aynı zamanda Derince’ye İzmit’ten veya Körfez’den gelen vatandaşlarımızı da etkiliyor." Kurdal, konuyla ilgili taleplerini ilettiklerini ama projenin hayata geçirilmesinin geciktiğini ifade etti.

Hafif ve ağır tonajlı araçların limana giriş-çıkışı sırasında oluşturduğu yoğunluk nedeniyle yol şeritlerinin azalması, ambulans gibi acil araçların geçişindeki zorluklar ve uzun tır konvoyları bölge sakinlerinin sık sık şikayet ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Derince’de uzun yıllar otobüs şoförlüğü yapan Muharrem Çetin, trafik nedeniyle sürüşten keyif alamadığını, sabah erken saatlerden geceye kadar konvoylar halinde beklediklerini anlattı: "Sabah 7’de başlıyoruz, akşam saat 9’a kadar konvoy, konvoy, konvoy."

Bir kuaför olan Emin Aşık ise bölgedeki korna sesleri ve ambulansların geçişinde yaşanan güçlükleri vurgulayarak, trafiğin "artık bize gına getirdiğini" söyledi. Bu ifadeler, limanın işletme biçimi ve altyapı eksikliklerinin doğrudan insan hayatına nasıl yansıdığını gözler önüne seriyor.

Çevresel endişeler ve çağrı:

Deniz dolgusunun Marmara Denizi üzerindeki etkisi de yerel aktörlerin öncelikli kaygıları arasında. Çetin, dolgunun malzemesinin genelde toprak, çakıl ve beton olduğunu, bunun ekosisteme zarar verdiğini belirtti: "Ekosisteme, çevreye verilen büyük bir zarar var. Safiport bilinçsizce çevreyi, limanın dibini doldurursa çevreye verdiği zararı siz düşünün."

Yerel temsilciler, dolgunun deniz suyu sirkülasyonunu engelleyebileceği ve uzun vadede denizin kendi temizlenme mekanizmalarını zayıflatacağı uyarısını yapıyor. Bu bağlamda yetkililere yapılan çağrı, hem çevrenin korunması hem de ilçenin yaşam kalitesinin sağlanması yönünde: "Derince halkını, Derince vatandaşını, trafiğimizi, denizimizi, ekosistemimizi korumak istiyoruz."

Özetle, Safiport Limanı’nın denize dolgu yaparak genişlemesi yerel ölçekte kullanım kapasitesini artırsa da, beraberinde getirdiği trafik yükü, ruhsat ve altyapı eksiklikleri ile çevresel kaygılar Derince gündeminin öne çıkan başlıkları olmaya devam ediyor. Saha görüntüleri, yerel iddialar ve uygulanan cezalar tartışmaları canlı tutarken, çözüm talepleri altyapı düzenlemeleri ve çevresel denetimlere odaklanıyor.

KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE SAFİPORT LİMANI, YILLAR İÇERİSİNDE YAPILAN DENİZ DOLGULARIYLA 450 BİN METREKAREDEN 1,2 MİLYON METREKAREYE ULAŞTI