Safranbolu safranına 2026 yeni hasadında kilo başına 900 bin TL fiyatı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi, 2026 yılı yeni hasat Safranbolu safranının kilogram fiyatını 900 bin TL olarak karara bağladı. Alınan karar üreticilerin emeğinin karşılığını alması ve ürünün marka değerinin korunması amacıyla duyuruldu.

üreticinin emeğine ve marka değerine vurgu:

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, yapılan açıklamada Safranbolu safranının yalnızca ekonomik değeri yüksek bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda ilçenin tarihini, kültürünü ve köklü üretim geleneğini temsil eden önemli bir marka olduğunu belirtti. Altuntepe, safran üretiminin yüzyıllık bir geçmişe dayandığını ve büyük emek ile sabır gerektirdiğini vurgulayarak belirlenen fiyatın üreticinin emeğini karşılamada önemli bir adım olduğunu ifade etti.

coğrafi işaret tescili ve destek projeleri:

Altuntepe, Safranbolu safranının Avrupa Birliği tarafından aldığı coğrafi işaret tescili sayesinde ürünün hem kalite hem de kimlik olarak korunmasının önemine dikkat çekti. Oda tarafından hayata geçirilen Safranova - Lavanta Kokulu Safran Bahçesi Projesi ile üretimin desteklenmesi, tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve bölgeye tarım turizmi katkısı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kararın, Safranbolu safranının ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir marka haline gelmesine yardımcı olması, üreticilerin gelirlerini artırması ve miras niteliğindeki üretim geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlaması bekleniyor. Altuntepe, yeni hasat döneminin tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) MECLİSİ, 2026 YILI YENİ HASAT SAFRANBOLU SAFRANININ KİLOGRAM FİYATINI 900 BİN TL OLARAK BELİRLEDİ.