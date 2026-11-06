Dolar 50,1515 +0,05%
Euro 55,8950 -0,50%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.573,94 -0,88%
EUR/USD 1,1145 -0,66%
Brent Petrol 98,56 +0,27%
--°

Safranbolu safranına 2026 yeni hasadında kilo başına 900 bin TL fiyatı

Safranbolu TSO, 2026 yeni hasat safranının kilogram fiyatını üreticinin emeğini ve markanın değerini gözeterek 900 bin TL olarak açıkladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Safranbolu safranına 2026 yeni hasadında kilo başına 900 bin TL fiyatı

Safranbolu safranına 2026 yeni hasadında kilo başına 900 bin TL fiyatı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi, 2026 yılı yeni hasat Safranbolu safranının kilogram fiyatını 900 bin TL olarak karara bağladı. Alınan karar üreticilerin emeğinin karşılığını alması ve ürünün marka değerinin korunması amacıyla duyuruldu.

üreticinin emeğine ve marka değerine vurgu:

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, yapılan açıklamada Safranbolu safranının yalnızca ekonomik değeri yüksek bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda ilçenin tarihini, kültürünü ve köklü üretim geleneğini temsil eden önemli bir marka olduğunu belirtti. Altuntepe, safran üretiminin yüzyıllık bir geçmişe dayandığını ve büyük emek ile sabır gerektirdiğini vurgulayarak belirlenen fiyatın üreticinin emeğini karşılamada önemli bir adım olduğunu ifade etti.

coğrafi işaret tescili ve destek projeleri:

Altuntepe, Safranbolu safranının Avrupa Birliği tarafından aldığı coğrafi işaret tescili sayesinde ürünün hem kalite hem de kimlik olarak korunmasının önemine dikkat çekti. Oda tarafından hayata geçirilen Safranova - Lavanta Kokulu Safran Bahçesi Projesi ile üretimin desteklenmesi, tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve bölgeye tarım turizmi katkısı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kararın, Safranbolu safranının ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir marka haline gelmesine yardımcı olması, üreticilerin gelirlerini artırması ve miras niteliğindeki üretim geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlaması bekleniyor. Altuntepe, yeni hasat döneminin tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) MECLİSİ, 2026 YILI YENİ HASAT SAFRANBOLU SAFRANININ...

SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) MECLİSİ, 2026 YILI YENİ HASAT SAFRANBOLU SAFRANININ KİLOGRAM FİYATINI 900 BİN TL OLARAK BELİRLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'da ısınma tercihi değişiyor: odun ve kömürde daralma
images

Vestel elektronik kârlılığa döndü: üçüncü çeyrekte brüt kâr ve FAVÖK pozitif sey...
images

Karahan: fon piyasası dalgaları likidite adımlarını zorunlu kıldı
images

Ülker 95,7 milyar TL ciroyla bölgesel güç ve yenilik vurgusu yaptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

direğe çarpan araç park halindeki otomobilin üzerine devrildi, sürücü polisle tartıştı

Kasimpasa erken darbelerle Gaziantep'i 2-0 mağlup etti

Nevşehir'den 34 ile yayılan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi

Adıyaman'da ısınma tercihi değişiyor: odun ve kömürde daralma

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi