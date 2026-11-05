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Safranbolu safranında bilim ve mutfak odaklı katma değer vizyonu

Uluslararası gastronomi heyeti STSO'yu ziyaret etti; Safranbolu safranının bilimle desteklenerek markalaşması ve 'Safranbolu Safranı Mutfak Atlası' hedefi vurgulandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Safranbolu safranında bilim ve mutfak odaklı katma değer vizyonu

Safranbolu safranında bilim ve mutfak odaklı katma değer vizyonu

Uluslararası Safran Festivali kapsamında düzenlenen Living Lab çalışmaları sonrasında, gastronomi dünyasından oluşan bir heyet Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı (STSO) ziyaret etti. Bulgaristan, Azerbaycan ve İran'dan gelen şef ve akademisyenlerle Türkiye'den katılan şefler ve gastronomi alanındaki iş insanlarının yer aldığı heyet, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe'ye destek ve iş birliği için teşekkürlerini iletti.

Uluslararası katılım ve sahadan gelen deneyim:

Ziyarette öne çıkan tema, üreticinin emeğini bilimsel veriler ve profesyonel mutfak deneyimiyle buluşturarak safranın kullanım alanlarını genişletmek oldu. Heyet, Living Lab oturumlarında paylaşılan uygulama örnekleri ve mutfak uygulamalarının, Safranbolu safranının kültürel mirasını korurken ekonomik değerini artırmaya yönelik somut katkılar sunduğunu belirtti.

Toplantıda ayrıca, Living Lab sürecine emeği geçen Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak ve akademi ile gastronomi arasında köprü kuran çalışmaların önemi vurgulandı. Katılımcılar, saha deneyimi ile akademik yaklaşımın bir araya gelmesinin ürün çeşitliliği ve pazarlama açısından yeni olanaklar yarattığını ifade etti.

Atlas çalışması ve beklentiler:

Görüşmede, Living Lab çıktılarının kalıcı bir kaynak haline getirilmesi hedefiyle hazırlanan Safranbolu Safranı Mutfak Atlası'nın önemi öne çıktı. Atlasın, safranın farklı mutfaklardaki kullanım biçimlerini belgeleyerek yeni ürün geliştirme, tanıtım faaliyetleri ve uluslararası paylaşıma altyapı sağlaması bekleniyor.

Erol Altuntepe, Safranbolu'nun değerlerini bilimle geliştirme ve ekonomik değere dönüştürme vizyonunu ortaya koyduklarını belirterek, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Belediyesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve katkı sunan diğer kurumlara teşekkür etti. Altuntepe çalışmanın üzerine gelecek yıl daha fazla araştırma, ürün geliştirme ve uluslararası iş birlikleri ekleyerek süreci ileri taşıma hedefini dile getirdi.

Toplantı, üreticilerin, şeflerin, akademisyenlerin ve iş insanlarının ortak katkısıyla Safranbolu safranının bilinirliğini artırmaya ve yerel ekonomiye kalıcı katkı sağlamaya yönelik somut adımlar atılacağının işareti olarak tamamlandı. Safranbolu Safranı Mutfak Atlası projesi, bu birikimi kayıt altına alıp yaygınlaştırarak bölge için yeni ticari ve kültürel fırsatlar yaratmayı amaçlıyor.

ULUSLARARASI SAFRAN FESTİVALİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN LİVİNG LAB ÇALIŞMALARININ ARDINDAN...

ULUSLARARASI SAFRAN FESTİVALİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN LİVİNG LAB ÇALIŞMALARININ ARDINDAN SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI'NI (STSO) ZİYARET EDEN GASTRONOMİ HEYETİ, SAFRANIN GELECEĞİNE VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARA VERİLEN DESTEKLER DOLAYISIYLA STSO BAŞKANI EROL ALTUNTEPE’YE TEŞEKKÜR ETTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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