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Safranbolu TSO'da güven tazeleyen ekip: Ünal ve Altuntepe yeniden seçildi

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Cengiz Ünal meclis başkanı, Erol Altuntepe yönetim kurulu başkanı olarak yeniden görev aldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Safranbolu TSO'da güven tazeleyen ekip: Ünal ve Altuntepe yeniden seçildi

Safranbolu TSO'da güven tazeleyen ekip: Ünal ve Altuntepe yeniden seçildi

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen seçimlerde mevcut yönetim organları güven tazeledi. Tek listeyle yapılan tercihlerin ardından Cengiz Ünal yeniden Meclis Başkanlığına, Erol Altuntepe ise Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

seçim sonucu ve görev dağılımı:

Seçimlerde Meclis Başkan Yardımcılıklarına Rıfat Aynacı ve Muharrem Uğur Ünsal, katip üyeliğe ise Murat Özodabaş getirildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen isimler ise İsmail Hayri Boyacı, Hacı Mehmet Gençer, Eyüp Öztürk, Mutlu Çidem, Fahri Öztürk ve Hasan Cemal Şahin olarak açıklandı.

başkanlardan teşekkür ve öncelikler:

Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Erol Altuntepe, üyelerin güveninin çalışmalar için en büyük motivasyon olduğunu belirterek destek veren oda ve meclis üyelerine teşekkür etti. Altuntepe, yeni dönemde üyelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye, ticaret ve sanayiyi geliştirmeye ve Safranbolu'nun ekonomik geleceğine katkı sunmaya odaklanacaklarını ifade etti.

Meclis Başkanlığına tekrar seçilen Cengiz Ünal ise birlik, katılımcılık ve ortak akıl vurgusu yaptı. Ünal, meclis, meslek komiteleri ve yönetim kurulu ile uyum içinde çalışarak üyelerin görüş ve taleplerinin takipçisi olacaklarını söyledi ve görev alan tüm isimlere başarı diledi.

Her iki başkan da yeni dönemin Safranbolu TSO, oda üyeleri ve kent için hayırlı olmasını temenni ederken, seçim sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASINDA MECLİS BAŞKANLIĞI, MECLİS BAŞKAN YARDIMCILIĞI, KATİP ÜYELİĞİ...

SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASINDA MECLİS BAŞKANLIĞI, MECLİS BAŞKAN YARDIMCILIĞI, KATİP ÜYELİĞİ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI İLE ÜYELİKLERİ İÇİN SEÇİM YAPILDI. TEK LİSTEYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLER SONUCUNDA MEVCUT BAŞKANLAR VE YÖNETİM ORGANLARINDA GÖREV ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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