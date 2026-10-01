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Safranbolu TSO'da yeni meclis 22 isimle iş başına geçti

Safranbolu TSO seçimlerinde 8 meslek grubundan 22 meclis üyesi belirlendi. Meclis Başkanı Cengiz Ünal, seçimlerin huzur içinde tamamlandığını vurguladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 22:40

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Safranbolu TSO'da yeni meclis 22 isimle iş başına geçti

seçimlerin özeti

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) organ seçimleri üyelerin katılımıyla tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre 8 meslek grubunda toplam 22 meclis üyesi belirlendi. Seçimler, oda üyeleri arasında yönetim ve komite üyelerinin seçilmesini sağladı.

seçilen meclis üyeleri:

1. Meslek Grubu: Ufuk Akkuş, Fatih Namal, Soner Kurnaz.

2. Meslek Grubu: Cengiz Ünal, Hasan Cemal Şahin, Murat Özodabaş.

3. Meslek Grubu: İsmail Hayri Boyacı, Muharrem Uğur Ünsal, Rıfat Aynacı.

4. Meslek Grubu: Emrah Tufan, Hacı Mehmet Gençer.

5. Meslek Grubu: Mutlu Çidem, Barış Yılmaz, Mehmet Çetin.

6. Meslek Grubu: Erol Altuntepe, Mehmet Ergün, Selahattin Taner Gökgöz.

7. Meslek Grubu: Eyüp Öztürk, Osman Şahin, Fehmi Erdoğan.

8. Meslek Grubu: Fahri Öztürk, Hasan Özdemir.

başkanın değerlendirmesi:

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, seçim gününü kent iş dünyası açısından önemli bir etkinlik olarak nitelendirdi. Ünal, üyelerin oy kullanarak yönetim ve komitelerini belirlediğini belirterek sürecin birlik ve huzur içinde geçtiğini ifade etti.

Ünal'ın sözleri özetle şöyle: 'Bugün ticaret ve sanayimizin bir şenliği oldu. İş adamlarımız, iş dünyamız buraya gelerek oylarını kullandılar. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde hem yönetimlerini hem de komite üyelerini seçtiler.' Başkan, oda olarak Safranbolu'nun ekonomik ve ticari potansiyelini dikkate alarak kentin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı ve kentin 'parlayan bir yıldız' olduğunu belirtti.

Seçimlerin kesinleşmesiyle birlikte yeni meclisin komitelerle iş birliği içinde Safranbolu ve TSO için projelerini hayata geçirmeye devam etmesi bekleniyor.

SEÇİMLERİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNAN SAFRANBOLU TSO MECLİS BAŞKANI CENGİZ ÜNAL, SEÇİM GÜNÜNÜN...

SEÇİMLERİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNAN SAFRANBOLU TSO MECLİS BAŞKANI CENGİZ ÜNAL, SEÇİM GÜNÜNÜN SAFRANBOLU İŞ DÜNYASI AÇISINDAN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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