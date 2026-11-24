kaza ayrıntıları:

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana gelen kazada, C.M. idaresindeki 78 AS 845 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi. Olay yerinde yaşanan devrilme sonucu 1 kişi yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, hızlı bir şekilde Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen sürücünün tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

inceleme ve süreç:

Kazayla ilgili ilk incelemelerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Araç, olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadeleri inceleniyor.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.