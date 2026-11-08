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Safranbolu'da asırlık konaklar karla yeni bir yüz kazandı

Dün başlayan kar yağışıyla UNESCO listesindeki Safranbolu'da asırlık konakların çatıları beyaza büründü; dron görüntüleri kış manzaralarını öne çıkardı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Safranbolu'da asırlık konaklar karla yeni bir yüz kazandı

Safranbolu'nun tarihi dokusu karla örtüldü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, ilçenin ünlü konak ve geleneksel evlerini beyaz bir örtüyle kapladı. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış, özellikle Bağlar bölgesindeki asırlık yapıların çatılarında kalın bir kar tabakası oluşturdu.

mimari ve manzara birleşimi:

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ahşap ve taş mimari yapılar, karla kaplandığında farklı bir görsel kimlik kazandı. Evlerin siluetleri, sokakların dar ve keyifli dokusuyla birleşerek yerli ve yabancı ziyaretçiler için fotoğrafik kareler sundu. Korunan tarihi doku, kış koşullarında da korunmuş görüntüsünü korudu.

görüntüler ve turistik etkiler:

İlçe merkezindeki tarihi konakların ve çevresindeki beyaz örtünün görüntüleri dronla havadan kayda alındı; kaydedilen sahneler vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle paylaşıldı. Kar yağışı, Safranbolu'nun kış turizmine görsel bir katkı sağlarken, bölgedeki sokakların ve yapıların klasik estetiğini ön plana çıkardı.

Yetkililer, yoğun kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunurken, ziyaretçilere de korunmuş alanlarda dikkatli olmalarını tavsiye etti. Safranbolu'nun tarihî konakları, kış mevsiminde de ayırt edici görünümünü koruyarak bölgenin kültürel mirasının izlerini taşıdı.

Tarihi konaklar beyaza büründü

Tarihi konaklar beyaza büründü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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