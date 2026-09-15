safranbolu'da asırlık küplerde üzüm sirkesi üretimi başladı

Safranbolu'da asırlık küplerde yeni üretim sezonu:

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, coğrafi işaretle tescillenen üzüm sirkesi yeni sezona girdi. İlçeye bağlı Yazıköy'de üretilen ve geçen haziran ayında tescillenen bu ürün, bölgenin geleneksel tatları arasında özel bir yere sahip. Safranbolu'nun han, hamam, cami, çeşme ve konaklarla örülü tarihi dokusu turizm gelirleri sağlarken, coğrafi işaretli Çavuş Üzümü ve ondan yapılan sirke de yerel ekonomiye katkı veren başlıca ürünler arasında yer alıyor.

üretim süreci ve geleneksel teknikler:

Yapım süreci hasatla başlıyor; bağlardan toplanan üzümler ayıklanıp çiğneniyor ve suyu çıkarılıyor. Elde edilen şıraya maya ilave edilerek fermantasyon süreci başlatılıyor. Üretim sürecinin sahadaki uygulaması yaklaşık 7 ay sürüyor. Ardından sirke, bölgeden kalan tarihî küplere aktarılıyor ve burada dinlenmeye bırakılıyor. Yapımda kullanılan küplerin yaşı 200 ila 350 yıl arasında değişiyor; bu kapların ve dinlendirme yönteminin ürüne karakteristik bir lezzet verdiği üreticiler tarafından vurgulanıyor.

aile geleneği, kapasite ve piyasa:

Yaklaşık dört kuşaktır sirke üretimi yapan ailelerden biri olan üretici Ahmet Karakurluk, coğrafi işaret almanın kendileri için önemli olduğunu belirtiyor: 'Uzun zamandır üzüm sirkesinin coğrafi işaret alması için uğraşıyorduk. Gerçekten hak ettiğimiz bir konuydu.' Karakurluk üretim adımlarını özetleyerek, üzümlerin ayıklanıp çiğnendikten sonra mayayla fermantasyona bırakıldığını ve ardından küplerde dinlenip satışa hazır hale geldiğini ifade ediyor.

Firmaların yıllık üretim kapasitesi sınırlı; Karakurluk ailesi yıllık yaklaşık 4 ton sirke üretebiliyor. Ürünün tamamı tamamen organik olarak nitelendiriliyor ve talep görüyor. Pazarda satış fiyatları ise 150 ila 250 TL arasında değişiyor. Tarihi çarşıda devam eden dükkân satışları ve turizmle birleşen talep, üreticilerin geleneksel yöntemleri sürdürmesi için ekonomik dayanıklılık sağlıyor.

Safranbolu'da son dönemde coğrafi işaretin alınması, yerel üretimin tanınırlığını artırırken, bölgenin hem gastronomik hem de kültürel mirasının korunmasına katkı sağlıyor. Üreticiler, kuşaktan kuşağa aktarılan tekniklerle üretimi sürdürmeyi ve artan ilgiye yanıt vermeyi hedefliyor.

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDE YER ALAN KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE, COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENEN ÜZÜM SİRKESİNDE YENİ ÜRETİM SEZONU BAŞLADI.