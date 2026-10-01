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Safranbolu'da iki asırlık konakta yangın, itfaiye kısa sürede müdahale etti

Safranbolu'da Eflani Sokak'ta E.A.'ya ait yaklaşık 200 yıllık konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; konakta hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 21:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Safranbolu'da iki asırlık konakta yangın, itfaiye kısa sürede müdahale etti

Safranbolu'da iki asırlık konakta yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Eflani Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen E.A.'ya ait konakta yangın çıktı. Olay, kısa sürede bildirildi ve ekipler yönlendirildi.

Müdahale ve olay yeri:

İhbarın ardından polis, sağlık ve Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve inceleme:

Yangın nedeniyle konakta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE YAKLAŞIK 200 YILLIK KONAKTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE YAKLAŞIK 200 YILLIK KONAKTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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