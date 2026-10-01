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Safranbolu'da iki yüzyıllık konakta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Safranbolu'da E.A.'ya ait yaklaşık 200 yıllık konakta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; konakta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Safranbolu'da iki yüzyıllık konakta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Safranbolu'da tarihi konakta yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Eflani Sokak'ta bulunan E.A.'ya ait yaklaşık 200 yıllık tarihi konakta yangın çıktı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye polis, ambulans ve Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve yangının söndürülmesi:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının büyümesi engellenirken, olay yerinde sağlık ve emniyet birimleri de güvenlik ve sağlık taraması yaptı.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın nedeniyle konakta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi; olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Süreç boyunca konak ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve gerekli tespit çalışmaları yürütüldü.

İki asırlık konakta çıkan yangın korkuttu

İki asırlık konakta çıkan yangın korkuttu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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