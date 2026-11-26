Safranbolu'da mahalleye inen tilki böyle görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi sınırlarında yerleşim yerine kadar inen bir tilki, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Olayı gören bir vatandaş, hayvanı cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.

vatandaşın çağrısı:

Kayıtta, vatandaşın tilkiyi çağırmak için Gel gel dediği duyuluyor. Tilki kısa süre çevrede dolaştıktan sonra çağrıya aldırış etmedi ve bölgeden uzaklaştı.

kayda geçen anlar:

Söz konusu görüntülerde tilkinin mahalledeki hareketleri ve sakinlerin tepkileri yer alıyor; hayvan daha sonra gözden kayboluyor. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mahalleye inen tilki vatandaşın çağrısına aldırış etmedi