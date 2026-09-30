Safranbolu'da miniklerin Kur'an serüveni bed-i besmele ile başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4-6 yaş grubundaki çocukların Kur'an-ı Kerim eğitimi yolculuğu, Osmanlı geleneği olan Bed-i Besmele töreniyle resmen başlatıldı. Tören, veliler, öğreticiler ve öğrencilerin katılımıyla Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi.

Törenin akışı:

Programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Yavuz, kursa çocuklarını gönderen aileleri tebrik etti ve bu tür törenlerin Osmanlı geleneği olduğuna dikkat çekti. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle program devam etti ve öğrenciler için dualar yapıldı.

Törene katılan minikler, aileleri ve öğreticileriyle birlikte eğitim yolculuklarına başlamanın heyecanını yaşadı; program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Eğitim kapsamı ve katılım:

İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından verilen bilgiye göre, 4-6 yaş Kur'an kursu toplam 17 sınıf ile hizmete girdi. Kurslarda kayıtlı öğrenci sayısı ise 237 olarak açıklandı.

Programa İl Müftüsü Mustafa Yavuz, İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören, katılımcıların memnuniyeti ve dualarla sona erdi.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ İÇİN BED-İ BESMELE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.